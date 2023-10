Emirates zvýšuje povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty

Podle organizace United for Wildlife každý den je na světě nelegálně uloveno 100 slonů. Z původního počtu z počátku 20. století zbývá na planetě pouze 6 % nosorožců. Na nelegální lov a obchod se zvířaty proto upozorňuje i společnost Emirates, která na svých palubách nově zavedla balíčky s vyobrazením osmi nejohroženějších živočišných druhů na planetě.

Zákazníci Emirates v Economy a Premium Economy Class na dálkových letech po celém světě tak budou mít k dispozici sady toaletních potřeb v nové podobě, které byly navrženy ve spolupráci s organizací United for Wildlife a upozorňují na problematiku ohrožených druhů.

Nová řada sad zdůrazní závazek aerolinky předcházet nelegálnímu obchodu s volně žijícími živočichy a produkty z nich. Na sáčcích a záložkách soupravy jsou vyobrazeny nejvíce obchodované tvory na světě. Jsou jimi želva zelenavá, slon africký, makak modrý, gorila, žralok kladivoun, lev, luskoun a nosorožec černý.

Z dat organizace United for Wildlife mimo jiné vyplývá, že každý den je na celém světě nelegálně uloveno 100 slonů, což znamená, že při současném tempu pytláctví by sloni mohli ve volné přírodě vyhynout do roku 2025. Ve volné přírodě nyní žije pouze 30 000 nosorožců oproti 500 000 na začátku 20. století a luskouni jsou nejčastěji obchodovanými savci na světě.

David Fein, spolupředseda organizace United for Wildlife, řekl: „Nelegální obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami je mezinárodní organizovaný zločin, který alarmujícím tempem vede k vyhynutí mnoha ikonických druhů na celém světě. Letecké společnosti a další provozovatelé dopravy musí hrát obrovskou roli při narušování dodavatelských řetězců překupníků. Společnost Emirates důsledně prokazuje vedoucí postavení a odhodlání v boji proti této globální hrozbě. Jsme potěšeni, že se na palubách objevily nové sady vybavení od společnosti Emirates, a doufáme, že pro cestující budou poučné a inspirativní.“

Nové sady vybavení pro volně žijící zvířata společnosti Emirates jsou opakovaně použitelné a vyrobené z omyvatelného kraftového papíru s na míru vytvořenými kresbami zvířat vytištěnými netoxickým inkoustem na bázi sóji. Obsahem je výběr odolných cestovních potřeb vyrobených z materiálů, které snižují používání primárního plastu. Zubní kartáček je vyroben z kombinace pšeničné slámy a plastu a ponožky a stínítka na oči jsou vyrobeny z recyklovaného plastu, v tomto případě z rPET.