Fanta přichází s novou halloweenskou limitkou v čele s Ghost Face

Halloween se blíží a Fanta přichází s novou limitovanou edicí obalů, které letos ovládne Ghost Face – ikonická hororová postava známá z filmové série Vřískot (Scream).Fanoušci se mohou těšit na sběratelskou kolekci obalů, exkluzivní obsah i spotřebitelskou soutěž o jedinečné halloweenské zážitky.
Fanta Halloween je již po desetiletí spojena s ikonickými postavami, příběhy a tradicemi, ke kterým se fanoušci každý rok vracejí. Pozvání Ghost Face do Fanta Haunted Universe tak propojuje dvě výrazné součásti halloweenské kultury a přináší nový způsob, jak si toto období užít. Ať už jde o sbírání limitovaných obalů nebo sdílení zážitků s přáteli, cílem letošní kampaně je nabídnout fanouškům další důvod, proč letos WANTA FANTA.
Ghost Face je již desítky let jednou z nejznámějších halloweenských postav na světě. Letos se navíc stává vůbec první hostující postavou, která vstupuje do světa Fanta Haunted Universe, originálního halloweenského projektu značky Fanta, který je zaměřen na fanouškovské zážitky, vlastní postavy a příběhy.
„Halloween je pro značku Fanta dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších období v roce. Letos fanouškům přinášíme limitovanou edici sběratelských obalů s Ghost Face a dalšími postavami, exkluzivní digitální obsah i možnost zapojit se do spotřebitelské soutěže o nevšední ceny, třeba ikonickou masku Ghost Face. Chceme, aby si fanoušci Fanta užili Halloween naplno a měli důvod se k naší limitované edici vracet,“ říká Michal Šlechta, ředitel marketingu Coca-Cola pro Česko a Slovensko.
Fanta letos poprvé přenáší Fanta Haunted Universe z obrazovek přímo do obchodů prostřednictvím limitované kolekce sběratelských obalů. Vedle Ghost Face ve variantách Fanta Orange a Fanta Orange Zero se na limitované edici představí také další tři originální postavy Fanta Haunted Universe inspirované tradičními halloweenskými legendami. Fanoušci je najdou pod příchutěmi Exotic, Shokata a Crimson Cherry.
Halloweenská kolekce bude dostupná od konce srpna 2026 na plechovkách a půllitrových PET lahvích. Naskenováním QR kódu na obalu získají fanoušci přístup k exkluzivnímu obsahu. Pro české a slovenské spotřebitele je navíc připravena soutěž o pronájem Fear House pro celou partu, masky Ghost Face či vstupenky do kina.