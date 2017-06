Hamé obsazuje školy se svou novinkou EasyFruit

Do zcela nového segmentu se pustila známá potravinářská společnost Hamé. V těchto týdnech uvedla na trh novou řadu ovocných snacků Hamé EasyFruit a v dubnu se rozběhla i podpůrná marketingová kampaň. Tato novinka cílí na pro Hamé spíše nový segment – školáky.

Tomu odpovídá i podoba marketingové komunikace a design těchto výrobků. Na jejich vývoji a výsledné vizuální podobě obalů EasyFruitů se kromě odborníků Hamé a externích designových agentur podíleli také samotní školáci.

„Tyto ovocné snacky jsme vyvinuli ve spolupráci se školami a školáci nám pomáhali vytvářet i jejich moderní „ulítlý“ design. Je to podle mého názoru skvělý příklad trendy zdravého produktu, kterým můžete rychle zahnat hlad a dodat chybějící energii. S ohledem na cílovou skupinu spočívá těžiště kampaně v online aktivitách. Spustili jsme tematický web www.easyfruit.cz a nyní nově vypouštíme do světa speciální mobilní hru EasyFruit Game pro všechny hravé lidi, ve které můžou děti bojovat pomocí ovoce třeba i s Yetim,“ přibližuje Lenka Vaněk, Brand Marketing Director společnosti Hamé.

Nové produkty EasyFruit nyní Hamé představuje až do poloviny května v marketingové kampani v online médiích a v televizi. Televizní spot i speciální online video vznikly v dílně zlínské agentury Kouzelná. Součástí kampaně jsou také další marketingové, eventové a instore aktivity, včetně speciálních košů a kreativních nosičů našich EasyFruit. Vizuální podobu obalů EasyFruitů včetně „cool“ kreslených postaviček skejťáka, snowboardistky, dýdžeje a surfaře vytvořila agentura LION.

EasyFruity jsou v současnosti distribuovány do obchodních sítí, do drogerií a také do školních automatů. „Na EasyFruit dost sázíme. Je to výrobek vyvinutý vyloženě pro školáky, přímo ideální zdravá svačina do školy i na cesty. Vyrábíme ho z kvalitního ovoce baby food kvality v našem podivínském závodě na jihu Moravy, navíc ve velmi praktickém moderním obalu a s lákavým teenagerovským designem. V současnosti již připravujeme rozšíření této produktové řady o nové druhy a opět se na tom podílí i samotní školáci. Chceme tak posilovat náš sortiment, který splňuje tzv. pamlskovou vyhlášku,“ vysvětluje Lenka Vaněk, Brand Marketing Director společnosti Hamé. Upozorňuje, že právě marketingová podpora této novinky bude patřit mezi stěžejní úkoly marketingu Hamé v letošním roce.

EasyFruit jsou ovocné přesnídávky se 100 % ovoce a zeleniny a také s přidanou mléčnou složkou a vitaminem C v praktickém balení. Jsou nabízeny v příchutích zlaté jablko, jahoda, banán a nebo cherry cola.