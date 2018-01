Investice do komunikace veřejných institucí vzrostly téměř o pětinu

Objem prostředků investovaných do komunikace veřejných institucí vzrostl meziročně téměř o pětinu. Vyplývá to z údajů Asociace komunikačních agentur a Asociace PR agentur. Zároveň přitom významně poklesl počet veřejných výběrových řízení, která byla zrušena a nenašla vítěze.

Podle obou asociací je to pozitivní trend, který vypovídá o pokračující profesionalizaci úředníků odpovědných za komunikaci s občany.

Analýza společnosti CEEC Research, která data pro AKA a APRA zpracovala, ukázala, že v roce 2017 byla investována do komunikace celkem jedna miliarda a 348 milionů korun oproti jedné miliardě a 141 milionům v roce předcházejícím (nárůst o 18 %). Klesá ovšem průměr finančního objemu na zakázku. Jinými slovy, úřady komunikují častěji a nejen prostřednictvím velkých kampaní.

Kategorie zakázek spadající výhradně pod reklamní a marketingové kampaně a služby rostly ještě rychleji. Zatímco za rok 2016 to bylo 151 zakázek v objemu 546 680 000 korun, za loňský rok utratil stát a další veřejné instituce 835 354 000 korun ve 225 zakázkách (nárůst o 52 %).

Z hlediska podílu na celkových investicích do komunikace je to ovšem v evropském srovnání velmi málo. V Česku činily investice do reklamních a marketingových kampaní v médiích jen za loňské první pololetí 38 miliard korun. K tomu je třeba připočíst náklady na nemediální reklamu přibližně ve stejné výši. Veřejní zadavatelé se tedy v ČR podílejí na tomto objemu na úrovni jednotek procent. Standardu evropských zemí, kde stát a veřejné instituce patří k největším zadavatelům a podílejí se na těchto investicích ve výši 20 – 30 %, se Česko zdaleka neblíží.

Jednoznačně pozitivním trendem je klesající počet zrušených výběrových řízení. Zatímco v roce 2016 jich bylo 19, loni jen 9 a počet klesá každé pololetí. A to i přes významný nárůst zakázek celkově.

„Věříme, že jsme přispěli k větší jistotě zadavatelů vytvořením metodiky pro zadávání veřejných zakázek. Jak metodika sama, tak školení nebo poradenství, které poskytujeme, zvyšuje úspěšnost a profesionální úroveň zadávání,“ říká Marek Hlavica, výkonný ředitel AKA.

„Od loňského podzimu je možné využít služeb nezávislých expertů na public relations, kteří mají certifikát na poradenství v oblasti veřejných zakázek. PR má svá specifika a tito lidé pomohou nastavit správná kritéria hodnocení nabídek tak, aby zadavatel mohl vybrat nejlepší řešení,“ doplňuje Michal Vlasák, člen výkonné rady APRA.

Efektivní zadávání významně ovlivňuje ochotu renomovaných agentur se do veřejných výběrových řízení hlásit. Administrativně náročná výběrová řízení stojí dodavatele v nákladech stovky tisíc korun, které jim v případě zrušení tendru nikdo nekompenzuje.