Vánoční kampaně by měly podle lidí začít v listopadu

Drtivá většina lidí (65%) pokládá listopad za měsíc, kdy by se měly rozjet vánoční reklamní kampaně. Pětina mužů by byla spokojená i s prosincem, zatímco pětina žen by přivítala start vánočních nabídek už v říjnu. Zjistil to průzkum Asociace komunikačních agentur, realizovaný agenturou Nielsen Admosphere.

„Z tohoto pohledu se dnes zadavatelé chovají racionálněji než před lety, kdy závody o vánočního spotřebitele vypukly málem na konci babího léta,“ říká Marek Hlavica, výkonný předseda AKA.

Na vánoční reklamy jsou lidé citliví. Některou z nich si vybaví 57% dotázaných. Čím je respondent mladší, tím snáze si vybaví vánoční reklamu. Ve věku 18 – 35 let to jsou tři čtvrtiny lidí. Královnou vánočních reklam je Kofola. Spontánní znalost reklam na Kofolu obecně je 53%, 28% lidí si vybaví reklamu Kofoly se zlatým prasátkem. Stejně je na tom Coca – Cola. Spontánní znalost ostatních vánočních reklam je mizivá.

64% respondentů přiznává, že je vánoční reklama inspirovala k nákupu. Ženy jsou v tomto ohledu mírně ovlivnitelnější než muži. Reklamu, která nenabízí zboží, ale děkuje či přeje hezký rok vnímá 84% dotázaných. Mírně častěji ji vnímají lidé z malých měst a vesnic (89%), než obyvatelé středních a větších sídel (77%).

Využívání křesťanských motivů v komerční komunikaci lidem v zásadě nevadí. Proti se vyslovilo jen 6% dotazovaných. Andělé, jesličky, bibličtí pasáčci apod. nedráždí ani religióznější Moravany. Kritičtější je veřejnost k využívání motivu cizorodého Santa Clause. Ten vadí 56% lidí, pětina je ale víceméně lhostejná.

Výroba reklamy prožívá na podzim svoji špičku. Komplexní kampaně se připravují často už během léta. Kampaně v místech prodeje nebo pro prodej na internetu vrcholí v podzimních měsících. Vánoční vrchol tak často nerozhoduje jen o celoročním výsledku podstatné skupiny obchodníků, ale také o profitabilitě komunikačního průmyslu. Zprávu o kondici české reklamy zveřejní AKA ve Zprávě o české reklamě na počátku příštího roku.