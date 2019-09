Lidl výrobky mají nové obaly

Známe novou podobu obalů výrobků, které navrhly děti v soutěži Namaluj, co ti chutná. Dětské obrázky ozdobily mrkev, lososa, špagety i šunku od kosti. Všechny produkty jsou už nyní k dostání ve všech prodejnách Lidl.

Do soutěže se zapojily děti od 6 do 11 let, které namalovaly více než sedm a půl tisíce obrázků chutných a zároveň zdravých potravin. Víkendový pobyt v aquaparku nakonec získalo 10 šikovných umělkyň a umělců, speciální cenu si vysloužil obrázek pasoucího se koně, který byl předlohou pro nový obal ovesných vloček. Kromě ovesných vloček vznikly nové obaly pro jogurty Pochoutka, květový med, čerstvou smetanu, lososa, zeleninovou směs pod svíčkovou, mrkev, špagety, šunku nejvyšší jakosti a kuchyňské utěrky.

Hodnocení obrázků si vzala na starosti odborná porota složená z herce, scénáristy a výtvarníka Michala Nesvadby, známé české ilustrátorky Lucie Seifertové, trenéra běhu a zdravého životního stylu Miloše Škorpila a zástupců společnosti Lidl. „Porota měla hodně těžký úkol, protože musela vybírat z několika tisíc obrázků, za které všem moc děkujeme. Výběr se jim ale povedl na jedničku. Nové obaly jsou díky dětským obrázkům pestřejší a hravější a věříme, že je ocení i naši zákazníci,“ popisuje mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.