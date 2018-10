Pepsi letní kampaň vrcholí

Oblíbený kolový nápoj Pepsi spouští závěrečnou fázi své letošní letní kampaně, jejímž hlavním poselstvím jsou společné hodnoty bez ohledu na věk. Značka si tím zároveň připomněla výročí pětadvaceti let působení v Česku a sto dvaceti pěti let od doby, co byl nápoj vyvinut.

V televizním spotu zároveň odkazuje i na výsledek letošního testování kolových nápojů mezi veřejností.

„Letošní kampaň pro nás byla výzvou a potěšením zároveň. Chtěli jsme oslovit lidi napříč generacemi, kampaň měla proto více prvků ale vždy společnou myšlenku ‚Pepsi pro všechny generace‘. O to vetší radost máme, že i letos si ve slepém testování lidé zvolili Pepsi jako kolový nápoj s lepší chutí,“ uvedl Michal Šlechta, manažer značky Pepsi.

Letošní kampaň tak měla své místo v již třetím ročníku populárního testování chutí dvou světových značek kolových nápojů v ČR. V letošním klání Souboje chuti bylo PepsiCo opět zastoupeno jak plechovkou Pepsi v klasické modré barvě (nápoji dalo přednost 63 procent z hlasujících), tak i Pepsi Max v barvě černé (nápoji dalo přednost 64 procent z hlasujících), která je bez kalorií. Prvkem, odkazujícím na letní kampaň, byla možnost hlasujících určit, k jaké generaci se vzhledem ke svému věku hlásí. Například lidé narození v 60. letech v 60 procentech preferovali Pepsi. Pro změnu ti hlasující, kteří se přihlásili k narození v 80. letech, zvolili Pepsi ve 32 procentech.

Značka si své klíčové motto kampaně „Pepsi pro všechny generace“ připomněla v létě mnoha dalšími aktivitami v online prostředí i outdooru. Kampani například vtiskli tvář i influenceři a influencerky jako jsou Andrea Kalousová či Sebastian. Pepsi využila také prvky street art v podobě zdi s graffiti v pražských Holešovicích. V obchodech se lidé mohli pro změnu setkat s limitovanou edicí retro lahví a plechovek s popovou princeznou Britney Spears a králem popu Michaelem Jacksonem. V neposlední řadě probíhaly soutěže o unikátní retro edice oblečení.