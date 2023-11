Umělá inteligence v digitální agentuře

Málo kdo ještě neslyšel o novém fenoménu AI (Artificial intelligece) neboli umělé inteligenci. Problematika vstupu umělé inteligence do našich životů se probírá napříč celým internetem, na různých seminářích a setkáních specialistů ze všech oborů.

Můžeme najít tisíce návodů, doporučení, ale i varování před jejím využíváním. Někdo v rozvoji umělé inteligence vidí obrovský potenciál a technologický skok kupředu, jiní ho považují za bezpečnostní riziko nebo něco, co jim vezme práci.

Umělá inteligence je s námi už řadu let, přesto největší boom zažívá až v posledních měsících. Ten vyvolal především nástroj ChatGPT, který se během chvilky rozšířil mezi veřejnost po celém světě. Připravili jsme pro vás článek, ve kterém vás seznámíme s nejznámějšími nástroji, které využívají technologii umělé inteligence, k čemu je lze využít a jak ovlivňují práci v digitální agentuře.

Co je ChatGPT

Mezi nejznámější nástroje využívající umělou inteligenci patří již zmiňovaný ChatGPT. Jedná se o konverzační model založený na architektuře GPT (Generative Pre-trained Transformer), který umí generovat text na základě zadaných otázek a instrukcí. ChatGPT je navržen tak, aby mohl poskytovat odpovědi na různé dotazy a plnit textové úkoly. Umí například psát články, překládat text nebo generovat kódy v programovacích jazycích. Pokud mu napíšete dobré zadání, dokáže vám vygenerovat kvalitní odpověď. Problém ale nastává, pokud chcete využít získané informace jako faktické údaje. ChatGPT využívá data získaná do roku 2021, nemá tudíž nejnovější informace, přístup k online datům a některé informace si dokonce vymýšlí. Je to tedy spíše kreativní pomocník, poskytnuté údaje byste si měli vždy ověřit a text zkontrolovat z pohledu gramatiky.

„Vyjde nová verze frameworku nebo knihovny, kde se používají úplně nové způsoby použití a ChatGPT s tím neumí pracovat, jelikož nemá nejnovější informace,“ zdůrazňuje vedoucí programátorů Daniel Benda z agentury Ler Studio a práci s AI přirovnává ke googlu. „Stejně jako do dneška bylo potřeba umět efektivně googlovat, tak do budoucna bude nutné umět dobře promptovat AI. Myslím si, že by se v tom měl každý zdokonalovat.“

Konkurence ChatGPT: Google Bard

Méně známou chatovací umělou inteligencí, která stojí za zmínku, je Bard. Tu vyvíjí společnost Alphabet (pod kterou spadá Google) a měla by konkurovat ChatGPT. Hlavním rozdílem je aktuálnost dat, ChatGPT využívá off-line databázi z roku 2021, kdežto Bard by měl čerpat nejnovější informace online. Do budoucna by měl být součástí samotného vyhledávání od Googlu a také Google Docs nebo Gmailu.

Generování obrázků pomocí Midjourney

Dalším průkopníkem v oboru umělé inteligence je generátor obrázků na základě zadaného textu nazvaný Midjourney. Tato aplikace vzbudila nejvíce rozruchu v komunitě umělců, kteří mohutně protestovali proti generickým obrázkům a jeden čas nebylo vidět nic jiného, než přeškrtnutá zkratka AI. Midjourney dokáže svou tvorbou opravdu zapůsobit. Obrázky vypadají velmi realisticky, jako skutečné fotografie nebo naopak dokáže hravě vytvořit fantaskní svět podle vašich představ. Obdobným nástrojem je také poměrně dobře známá aplikace DALL-E.

„AI zatím není schopné generovat jinak, než v rastru a zvládá pouze formát průměrně kvalitního JPG,“ říká Bára Pokorná, grafička Ler Studia a dodává. „K práci používám jen generátor ve Photoshopu, byla by hloupost se tomu vyhýbat. Na drobné úkony, nebo dogenerování pozadí je opravdu výborným pomocníkem, avšak složitější úkony, jako přidání konkrétních objektů může být problémové. Zatím s ním spolupracuji spíše na úrovni grafického padawana.“

Adobe Photoshop AI

U generování obrázků ještě chvíli zůstaneme, a to konkrétně u nejpoužívanější aplikace pro práci s grafikou. Adobe Photoshop, po dlouho testované beta verzi, přidal funkci generování obrázků umělou inteligencí. Nejužitečnější je funkce doplnění nebo nahrazení části obrázku. Například pokud chcete doplnit fotografii nějakým objektem, jako přidat na stůl květinu, vyberete danou oblast, napíšete textový požadavek a Photoshop vám nabídne několik variant zpracování. Další velmi užitečnou funkcí je nahrazení nebo dodělání pozadí. Nemusíte fotografii již pracně retušovat, když chcete odstranit nežádoucí objekty. Stejně jako u všech ostatních nástrojů s umělou inteligencí záleží na formulaci zadání, a ne vždy je výstup použitelný.

AI na každém kroku

Implementace umělé inteligence do nejrůznějších aplikací a nástrojů se stává pomalu ale jistě naprosto běžnou záležitostí. Stejně jako Adobe Photoshop, tak i například Canva nabízí možnosti generování obrázků na základě textu a spoustu dalších aplikací přidává možnost generování textů napojením na ChatGPT. Využívání umělé inteligence se zkrátka šíří jako lavina napříč všemi obory.

Jak ovlivňuje umělá inteligence práci v digitální agentuře?

Je třeba se bát, nebo se rychle začít učit? Je umělá inteligence nevyhnutelná nebo je to jen aktuální trend? Zeptali jsme se na názor programátorů, designérů a marketingových pracovníků.

Nahradí nás umělá inteligence?

Při příchodu umělé inteligence a jejího rychlého nástupu se mnoho z nás cítilo nejistě. Někteří si novou technologii museli hned vyzkoušet, zatím co jiní byli opatrnější. Pravdou však zůstalo, že nikdo úplně nevěděl, do jaké míry dokáže umělá inteligence změnit naši práci a vznikali diskuse o tom, zda nás nemůže úplně nahradit. „Používám aktuálně umělou inteligenci především v copywritingu, můžu se tam inspirovat, získám nějaké tipy na témata nebo prvotní návrh textu. Je to užitečný nástroj, dělá ale často chyby a některé informace si vymýšlí, takže zatím se nahraditelný určitě necítím,“ říká Jakub Laštůvka, online marketér digitální agentury Ler Studio.

Ačkoli se obavy začaly šířit i mezi programátory, primárně s nástupem ChatGPT, začali ho ke své práci používat první. Všichni se ale shodují na jednom, že umělá inteligence nás ještě nějakou chvíli nenahradí a vždycky tu bude muset být někdo, kdo ji bude dávat pokyny. „Nejdříve jsem k tomu byl dost skeptický, lidi o tom hodně mluvili, ale moc to nefungovalo. Aktuálně se ale ChatGPT 4 ukazuje jako velice dobrý nástroj,“ pochvaluje si senior programátor Daniel Benda z digitální agentury Ler Studio.

Prvotní obavy

Obavy z příchodu této technologie se tak rychle rozplynuly s uvedením do praxe. Asi nejmenší pomoc umělá inteligence nyní přináší do grafického oddělení. Příkladem je Midjourney. Správně napsat zadání pro AI není tak jednoduché a obsah, který je potřeba generovat není ani zdaleka dostačující. Logo, brand, tiskoviny nebo obaly jsou nereálným cílem pro tuto platformu. „Grafika je kreativní činnost a je potřeba představivost. To, co bych zadával složitě do promptu udělám se svými zkušenostmi mnohem rychleji a přesněji,“ dodává David, seniorní grafik digitální agentury Ler Studio.