Ler Studio: Trendy ve webdesignu pro rok 2023

Svět webdesignu se pořád mění. Je to disciplína kombinující kreativitu a technologie, dvě odvětví, která se pohybují rychlostí světla, proto není žádným překvapením, že se neustále objevují a vyvíjejí nové trendy, nástroje a techniky webdesignu.

Návrhy a inovativní přístupy UX a UI mohou rychle vyjít z módy. Udržet proto krok s nejnovějšími trendy je zásadní pro každého, kdo se zabývá designem a tvorbou webových stránek a e-shopů.

„V Ler studiu proto neustále sledujeme novinky ve světě webového designu a technologií, abychom tvořili pro naše klienty moderní weby, které zaujmou v přeplněném digitálním prostředí,“ říká Tomáš Zadák, CEO & client partner společnosti Ler Studio.

Pojďme nahlédnout detailněji na trendy webových stránek pro roky 2022 i 2023.

Minimum grafiky, maximum smyslu ve znamení minimalismu

Tento styl se projevuje tím, že design mnoho sděluje pomocí malého počtu prvků a barev. Trendem v barvách nejen ve webdesignu pro roky 2022 a 2023 je černá a bílá.

V tomto případě musíte opravdu přemýšlet nad designem navrhnutých forem, nad výběrem fotografií a grafiky tak, aby design sdělil návštěvníkům webu tu nejdůležitější informaci.

Postava na domovské stránce Dashgo na první pohled dává najevo, že web je určen pro hudebníky a text vlevo následně uvádí, že Dashgo pomáhá svým klientům spojit se s jejich fanoušky.

Ve znamení optimismu

Veselé tvary, barvy nebo usměvavé tváře vyvolávají pozitivní dojem ze stránky. Designéř využívají tento styl pro tvorbu návrhů pro vše, od portfoliových webů až po e-shopy.

Výstižným příkladem daného konceptu je hravý web ilustrátora P. Neveu. Motion design, který je základem webu tvoří barevné pohyblivé prvky, které udrží pozornost uživatele mnohém déle než ty standardní. Zkoumání všech prvků interaktivního designu Vás nejen zaujme, ale také zvýší náladu.

Postavit celý web na trendu optimismu je velmi odvážný krok a jistě se nehodí pro všechny projekty. Co když jste dostali za úkol vytvořit unikátní web pro seriózní instituci – největší univerzitu v Hradci Králové, ale zároveň chcete, aby se studenti při surfování nenudili?

„Přidejte zábavné formy, různobarevné ikonky pro každou fakultu a usměvavé tváře na domovskou stránku. A voilá – nový projekt z českého prostředí ve stylu optimismu, zrozený v designérské dílně Ler studia, je hotov. Autorem webdesignu pro univerzitu Hradec Králové je náš grafik Dejv,“ říká Tomáš Zadák, CEO & client partner společnosti Ler Studio.

Retro

Styl, který vyvolává nostalgii, klade důraz na pocity a prožitky uživatelů. Nostalgie je pro každého jiná: určité textury, barvy a písma, které se používaly v minulých letech, obrázky, odkazy na karikatury a filmy z dětství.

Volba období je v podstatě na vás – stránku můžete ladit do grafické podoby hippie 60. let nebo si vypůjčit grungeovou estetiku 90. let, která se také z velké části vrací na scénu.

Příkladem retro stylu, který nesahá příliš daleko do historie, jsou weby stylizované podle estetiky 70. a 90. let. Příkladem webu vizuálně podporujícím estetiku 70 let 20. století je web pro společnost CzechRoof, který byl navržený v našem digitálním studiu. A příkladem grunge stylu 90. let 20. století je web Nylon. Zmínit můžeme i přelom 19. – 20. století. Ukázkou přepracování retro estetiky a postavení celého designu webu na principu zachování a prezentování historie je web pro kulturně-technickou památku pivovar Lobeč. Designér: Dejv.

Estetika rozdělené obrazovky

Estetika rozdělené obrazovky opět platí. Trend z doby před několika lety tehdy fungoval jako prvek UX a UI velice dobře, a proto se k němu webdesignéři často vrací i nyní.

Tento styl zahrnuje obvykle full screenové prvky, které jsou rozděleny vodorovně nebo svisle, přičemž každá strana webu může mít stejné nebo různé funkce, případně obsahovat interaktivní prvky po kliknutí.

Nejlepší návrhy rozdělené obrazovky umožňují obojí: poskytují silný vizuální zážitek a používají více vstupních bodů pro hlubší ponoření do obsahu.

Příkladem může být klasické vodorovné rozdělení obrazovky. Používají se například na oficiálních webových stránkách BMW. Vodorovné rozdělení obrazovky reprezentuje například web Babolat.cz.

„Pro jednu z nejstarších společností specializující se na raketové sporty Babolat náš grafik Tom navrhl split-screen design nejen pro domovskou stránku. Tento prvek se opakuje i v jiných sekcích, což zdůrazňuje celistvost webu a navazuje na UI,“ říká Tomáš Zadák, CEO & client partner společnosti Ler Studio.

Síla typografie

V letech 2022 a 2023 téměř neexistuje špatný způsob, jak designovat texty na webu. Velká tučná písma, dokonce i patky, v tomto stylu se kreativitě meze nekladou. Při designu webových stránek s využitím výrazné typografie nicméně přemýšlejte o tom, jak budou vypadat fonty na různých zařízeních, hlavně na mobilních telefonech, a jak maximalizovat dopad na návštěvníky stránek. Nadměrná typografie na domovské stránce weshootbottles.com doslova vystupuje z obrazovky a udává styl celému webu. Zákazník po vstupu na web okamžitě ví, čím se firma zabývá: fotí lahve. Na výše zmíněném webu zároveň narazíme na zatím netradiční pojetí scrolování stránky. Jedná se o one-page web, jehož procházení je orientované do strany. Pokračujíc v tématu lahví se podíváme na práci designéra Dejva z Ler Studio, který využil nadměrný font nejen na domovské stránce slovenského pivovaru S.P.A., ale rovněž jako hlavní prvek firemního loga. SPA Brewery je zároveň také výstižným příkladem minimalistického pojetí webu a podporuje i tendenci tvorby jednostránkových webů. Ukazuje tím, že trendy webdesignu se dají společně kombinovat.