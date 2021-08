WDF: Aktuální trendy webdesignu? Uživatele musíte nadchnout, ne ho nutit přemýšlet

Trendy webdesignu na sebe obvykle navazují a pro každý rok je zpravidla typických hned několik prvků. Mnohdy vznikají velmi rychle a stejně tak se následně šíří po celém světě. Reagují na technologické změny, potřeby společnosti i potřeby konkrétních jedinců.

Podíváme-li se například na loňský rok, jistě si vzpomenete na vzrůstající oblibu přírodních materiálů či minimalistické pojetí. Není snadné přijít s něčím novým, ale nové technologie celý proces umožňují a výrazně usnadňují. Co je v kurzu tento rok? Kvalitní 3D vizuály, dark mode, prediktivní algoritmy a efektivní využití nasbíraných dat.

Prvky a funkce webových stránek, které ještě rok nebo dva zpátky byly moderní a inovativní, se velmi rychle stávají nudnými a přežitými. Je proto velmi důležité, aby byl webdesignér pohotový a zvládl se pružně novým trendům přizpůsobovat. „Poslední věc, kterou chcete je, aby lidé, kteří přišli na váš web „nedokončili úkol”, který pro ně daná webová stránka má připravený, (ať už je to registrace do nějaké služby, nákup produktu, přenechání kontaktu v kontaktním formuláři či jen získání potřebné informace) a to jen proto, protože váš web vypadá zastarale nebo ignoruje kritické webové standardy,“ vysvětluje partner a CEO Vojtěch Strnad z digitální agentury WDF.

Popularita 3D prvků ve webové grafice roste

S příchodem obrazovek s vyšším rozlišením se v poslední době můžeme setkat s vysoce kvalitními 3D vizuály, které se plynule proplétají do webových návrhů. Je více než patrné, že 3D prvky stále více pronikají do webdesignu a patří mezi velký trend poslední doby. „Stále je tu několik úskalí, které tento trend částečně brzdí. Jedním takovým příkladem může být časová náročnost při vytváření kvalitních 3D vizualizací na míru a to si ne každý může dovolit. U použití na webu totiž musí být kvalitní postprodukce, jinak je vizuál spíše na škodu než k užitku,” upozorňuje Strnad.

Dark mode šetří oči i spotřebu energie

Dark mode neboli tmavý režim, je nastavení, které posouvá paletu barev rozhraní tak, aby se obsah zobrazoval ve vysokém kontrastu. Pozadí je v tmavých barvách a popředí – text a grafické prvky, světlé. V souvislosti s tmavým režimem například společnost Google implementovala tmavý režim do map a přidávají se další vývojáři webů i aplikací a čím dál častěji nabízejí možnost přepnout web nebo aplikaci právě do tmavého režimu. „Dark mode je čím dál více používán jak u webového, tak primárně u mobilního rozhraní. Ten kromě toho, že zlepšuje viditelnost pro uživatele se slabým zrakem a uživatele citlivé na světlo, také může snížit spotřebu energie,“ vyzdvihuje pozitiva Strnad z WDF.

Ideální web 21. století

Web 21. století musí být v první řadě 100 % funkční a rychlý. Lidé jsou dnes velmi nároční a pokud se něco pokazí, nedávají tomu moc druhé šance. Je důležité, aby byl web intuitivní. Uživatelé nechtějí přemýšlet, kam mají kliknout a ideálně, aby většinu práce udělal web za ně. Proto se stále více začínají využívat prediktivní algoritmy. Když přijdete domů, stačí zmáčknout tlačítko a Netflix už vám navrhne, co by se vám mohlo líbit. Personalizace a práce s daty je trend, bez kterého se dnes prakticky neobejde žádný provozovatel webových stránek či aplikací. Důraz je stále kladen na obsah a následné nabízení dalšího relevantního obsahu. Ať už se jedná o fotky na instagramu, články na zpravodajských webech, další kousek oblečení na eshopu či video na youtube.

Trend od dočasného výstřelku je těžké rozeznat

Když začne být něco trendy, není to hned. A nelze ani odhadnout, jak dlouho to vydrží. Před časem bylo in používat křiklavé a fluorescenční barevné palety, ale ty jsou na ústupu a nastupuje retro styl tlumených barev. I přes různá uživatelská testování, nikdo dopředu s jistotou neví, jak na novinky budou uživatelé reagovat a zda si najdou své místo na trhu. Vše ukáže čas a jak si nové trendy uživatelé osvojí. „Vzpomeňme si například na Windows 8 a jejich metrodesign. Dávalo to na papíře smysl, bohužel uživatele si to nezískalo,“ dodává Vojtěch Strnad.