Air Bank představuje novou tvář pro komunikaci s generací Z

Stát se přirozenou první volbou pro využívání služeb retailového bankovnictví a klíčovým hráčem, který bude svými inovacemi měnit český bankovní trh. Nejen v očích generace, která už má s bankovním prostředím zkušenosti, ale i z pohledu těch, kteří s bankováním teprve začínají. To je ambice Air Bank.

Banka proto svou komunikací míří nově také na mladé do 25 let. V krátkých videích na sociálních sítích ukáže s nadsázkou a svým originálním humorem populární influencer Nikos benefity v běžných situacích života mladých lidí, například během streamování nebo tréninku v posilovně, které spustí řetězec nečekaných událostí.

Air Bank zahajuje kampaň zaměřenou primárně na generaci Z (lidé narození v letech 1997 až 2012), děti nového tisíciletí, které vyrostly online na sociálních sítích a internet a za přirozenou součást svého života považují chytré telefony. Průvodcem světem finančních služeb jim bude moderátor a influencer Nikolaos Mach, mezi jehož nejznámější kousky patří uběhnutí Pražského maratonu v gumových botách Crocs nebo virální videa z nepovedených rande přes Tinder. V komunikaci banky doplní herce Tomáše Měcháčka, který zůstává hlavní postavou v televizních reklamních spotech.

„Rozšiřujeme aktivity v rámci našeho nového komunikačních konceptu, který jsme představili v létě. Chceme být atraktivní digitální bankou a přirozenou první volbou pro mladé do 25 let, a proto je potřeba mluvit k nim jejich řečí a objevovat se na kanálech, které používají, televizní reklama je pro tuto skupinu pasé. Nikos přináší do kampaně mnoho kreativních nápadů a znalostí svých fanoušků, věřím, že mladé bude bavit. Bezkontaktní platby hodinkami nebo přehledné bankovnictví v mobilu jsou dnes standardem, ale dále pracujeme na mnoha menších i větších vylepšeních, abychom zjednodušili život nejen naši mladým klientům,“ říká Oldřich Dostál, marketingový ředitel Air Bank.