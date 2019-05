Air Bank vyzývá k založení účtu nově i v tramvaji

Aktuální reklamní kampaň Air Bank na založení běžného účtu přes mobil se nyní přesouvá také na tramvajové koleje. Banka nově k založení účtu vyzývá i cestující v pražské a brněnské tramvaji. Účet u Air Bank si tak mohou založit třeba cestou do práce. Stačí jim k tomu chytrý telefon, do kterého si stáhnou mobilní aplikaci My Air.

„Možnost polepit naší reklamou tramvaj jsme využili úplně poprvé a vzali jsme to rovnou z gruntu. Výzvu k založení účtu přes mobil totiž zobrazujeme nejen zvenku tramvaje, ale i uvnitř celého vozu. Navíc mohou cestující v těchto tramvajích využít silné Wi-Fi připojení a účet si založit ještě předtím, než dojedou do cílové stanice. Tramvajím jsme proto začali interně říkat ‚Zakládačky‘,“ říká Lenka Rosolová, vedoucí marketingové komunikace Air Bank.

Založení běžného účtu přes mobilní aplikaci nabízí Air Bank od letošního února. Za tu dobu si účet přes mobil založilo více než osm tisíc nových klientů.



Banka o své nové službě informuje prostřednictvím série televizních spotů, online reklamy a také OOH kampaně, zahrnující mimo jiné právě hromadné dopravní prostředky, ve kterých mají cestující čas a mobil v ruce. Tramvají „Zakládačkou“ se lidé mohou svézt v Praze a Brně od května do konce letošního října.