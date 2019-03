Češi v reklamě rádi vidí známé osobnosti, loni je nejvíce oslovil Jeřábek z kampaní Air Bank

Naprostá většina lidí v Česku ocení, když značky ve svých propagačních kampaních vsadí na známé osobnosti. Alespoň to vychází z rozsáhlého výzkumu Nielsen Admosphere a Českého národního panelu, kterého se zúčastnilo více než 5 tisíc respondentů z české internetové populace starší 15 let.

Za rok 2018 se nejoblíbenějším hercem v reklamě stal Tomáš Jeřábek z kampaní Air Bank. Jeho parťák Tomáš Měcháček skončil hned druhý.

Že lidé reklamě více věří, pokud zboží propaguje známá osobnost, si však myslí podstatně menší procento lidí, přesněji 25 %. Celé dvě třetiny si myslí, že osobnost v reklamě může zboží pomoci, ale vždy záleží na konkrétním výběru, tedy na schopnosti značek zvolit vhodné spojení určitého herce s určitým produktem. Že osobnost zboží spíše škodí, si myslí jen 6 % lidí.

Z konkrétních osobností v tuzemské reklamě to za loňský rok u respondentů vyhrál Tomáš Jeřábek z kampaní Air Bank. Nejlepším hercem v reklamě byl zvolen na základě 15 tisíc dotazníků, které sesbíraly v rozsáhlém internetovém šetření společnosti Nielsen Admosphere a Český národní panel ve dvou pololetních vlnách. Za své prvenství ve výzkumu získal tento známý „bankovní záporák“ cenu na únorovém slavnostním předávání cen kreativity v reklamě Zlatá pecka. Tomáš Měcháček, Jeřábkův parťák z kampaní Air Bank, skončil ve výzkumu druhý. Pětici nejoblíbenějších herců v roce 2018 pak doplnili Jiří Langmajer, Sabina Remundová a Iva Kubelková.

A jaké herce by Češi rádi viděli v reklamě v budoucnu? Hlavně Ivana Trojana, který zářil několik let v reklamách T-Mobile a vysloužil si za to i dvě ocenění Zlaté pecky v kategorii Nejlepší herec v reklamě. Druhým nejzmiňovanějším je Pavel Liška. Mezi dalšími jmény se objevuje například Miroslav Donutil, Ondřej Vetchý, Jakub Kohák nebo Jiřina Bohdalová.