Albert nabízí věrným zákazníkům kuchyňské spotřebiče Philips

V Albertu startuje nová sběratelská kampaň. Potěší všechny nadšené kuchaře. Body získané za každých 200 korun nákupu mohou zákazníci vyměnit za kuchyňské spotřebiče Philips s 60% slevou. Kampaň potrvá až do 2. ledna 2018 a představuje tak i příležitost pro pořízení praktických vánočních dárků.

Díky spolupráci s Nadačním fondem Albert kampaň udělá pod stromečkem radost také dětem z dětských domovů.

Za každých 200 korun nákupu nebo při koupi partnerských produktů získají zákazníci jeden bod ve formě nálepky. Výměnou za patnáct nasbíraných bodů na sběratelské kartě obdrží jeden zvolený produkt ze sady domácích spotřebičů Philips s 60% slevou.

Do začátku navíc všichni nakupující dostanou malý dárek v podobě prvních tří věrnostních bodů zdarma. Body lze sbírat od 11. října 2017 do 2. ledna 2018, slevu na nákup pak lze uplatnit do 9. ledna 2018.

Díky kampani zákazníci navíc podpoří děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pod záštitou Nadačního fondu Albert řetězec věnuje z každého prodaného spotřebiče Philips dvě koruny na vánoční dárky. „Velmi nás těší, že sběratelská kampaň přinese radost i dětem z dětských domovů,“ říká Kateřina Harris, marketingová ředitelka řetězce Albert.

Propojení sběratelské kampaně s pomocí druhým oceňuje i Petra Režná z Nadačního fondu Albert: „Je skvělé, že kampaň udělá radost jak zákazníkům, tak dětem z dětských domovů, které budou moci prožít krásnější vánoce. Velmi si vážíme podpory Albertu a štědrosti zákazníků.“