Amundsen přináší na trh novou letní edici vodky

Značka Amundsen se i letos rozhodla potěšit své spotřebitele a uvádí na trh novou letní limitovanou edici. Tentokrát se značka Amundsen spolehla na umělou inteligenci a přenechala návrh etikety na ní. A jak to celé probíhalo?

Společnost STOCK Plzeň-Božkov zadala AI, aby navrhla etiketu pro letní edici, která by reflektovala letní atmosféru ve Skandinávii, jak značka Amundsen tráví léto, a jak by to vypadalo, kdyby i Amundsenští husky naslouchali svému 6. smyslu. A jak to dopadlo? Výsledkem je limitovaná edice Amundsen Summer Edition s unikátními hravými etiketami, kde Amundsenští husky vyměnili zápřah za pohodu.

„Jako každý rok jsme chtěli připravit pro naše spotřebitele novou letní limitku Amundsen. Tentokrát jsme však vyzkoušeli vytvořit něco speciálního. A protože umělá inteligence je v současnosti velmi aktuálním tématem, rozhodli jsme se ji, společně s agenturou Fiala-Šebek, zapojit i do návrhu etikety naší letní edice. Výsledek nás velmi potěšil a věříme, že se tato nová limitovaná edice stane hitem mezi našimi zákazníky. Kromě etikety se samozřejmě nic nemění, a i v limitované edici se mohou spotřebitelé těšit na prémiovou křišťálově čistou a 6x destilovanou vodku,“ dodává Zuzana Prokopová, Group Brand Manager ve společnosti STOCK Plzeň-Božkov.