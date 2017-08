Costa Express a Shell spustili letní soutěž o zájezd do Říma

Costa Express a společnost Shell zahájily letní soutěž, jehož hlavní cenou je zájezd do Říma pro dvě osoby. Podmínkou pro účast v soutěži je pořízení fotografie s kávou z Costa Express na jakékoliv čerpací stanici Shell.

Oblíbeným zvykem téměř všech řidičů je udělat si od řízení pauzu a posilnit se kávou. Pokud zastaví na čerpacích stanicích Shell, mohou si vychutnat kvalitní čerstvou kávu ze samoobslužného kávovaru Costa Express.

Letošní odměnou pro zákazníky, kteří si zakoupí kávu z automatu Costa Express, je soutěž o čtyřdenní zájezd do Říma pro dvě osoby. Pro účast v soutěži je nutné se vyfotit s kávou z Costa Express na jakékoliv čerpací stanici Shell. Hlavním tématem fotografie jsou „prázdniny“. Snímek je třeba zaslat na email soutez@costa-coffee.cz.

Autora nejlepší fotografie čeká avizovaná hlavní výhra v podobě zpáteční letenky z Prahy do Říma včetně ubytování ve tříhvězdičkovém hotelu na tři noci – to vše pro dvě osoby. Výhru ovšem nezíská jenom celkový vítěz, ale ve hře jsou také nabitá karta od Shell na čerpání pohonných hmot v hodnotě 5 000 Kč za 2. místo a dárkový balíček od Costa Express a Shell v hodnotě 3 000 Kč za 3. místo. Soutěž probíhá od 15. července do 15. září 2017.