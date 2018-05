Jägermeister spouští novou digitální kampaň

Jägermeister navazuje i v letošním roce na dlouhodobý komunikační koncept “Nepřestávejte lovit” a v průběhu léta představí v Česku i na Slovensku projekt Art Of Hunt. Projekt Art Of Hunt chce podpořit mladé umělce, kteří mají nápady, nezůstávají na půli cesty a dotahují své projekty k dokonalosti.

Zároveň se zaměřuje na fanoušky značky z mladé cílové skupiny, kteří se rekrutují z městského a klubového prostředí.

Kampaň začne v květnu v online prostředí, na Youtube a sociálních sítích a potrvá až do konce září, kdy vyvrcholí závěrečným mejdanem. Jägermeister si ke spolupráci na tomto zcela novém projektu přizval ambasadory, jež dlouhodobě podporuje a jejichž tvorba výrazně ovlivňuje českou klubovou a streetwear scénu. Jedná se o DJe a producenta Jakuba Stracha, který je známý jako Nobody Listen, a o Zbyňka Štanderu, jenž navrhuje streetwear pod vlastní úspěšnou značkou My Dear Clothing.

V první fázi projektu se oba ambasadoři představí v online videích. Nobody Listen nám ukáže jeho mistrovské dílo na živelném mejdanu ze série Addict a Zbyněk Štandera se vydá lovit inspiraci do ulic nočního města.

V létě se projekt Art Of Hunt rozšíří a fanoušci obou ambasadorů se budou moci aktivně zapojit. Kampaň, jež bude z většiny probíhat v online prostředí a přinese spoustu feedů do sociálních médiích, zakončí epický mejdan.