Globus startuje unikátní vlastní značku

Od začátku dubna Globus rozšiřuje vlastní značky o jednu na trhu unikátní. Označení Poctivá výroba Globus dostane přes sedm set čerstvých výrobků, které dělá přímo ve svých hypermarketech v řeznictvích, pekárnách, cukrárnách a restauracích.

Jde o potraviny, které zpracovávají z kvalitních surovin řezníci, pekaři a kuchaři každý den, vlastníma rukama a do regálů urazí jen pár metrů. Podle hypermarketu jsou to výrobky, jejichž kvalitu má pod kontrolou od začátku do konce. Pro Poctivou výrobu Globus bylo zvoleno zbrusu nové logo s domečkem, který pomyslně zastřešuje vlastní výroby hypermarketu. Další motivy jsou znázorněny jednoduchou a hravou grafikou. Primárně se s motivy budou zákazníci setkávat přímo v hypermarketech, mediální kampaň pak startuje začátkem dubna a nosiči budou tisk, on-line média a billboardy.

Vlastní značky jsou mezi zákazníky oblíbené, i proto jsou pod drobnohledem Globusu. Do letošního června Globus odliší v rámci svého závazku produkty totožné s německým trhem od těch od českých dodavatelů a zesílil i dohled a kontroly nad dodavatelskými produkty. „Dává však smysl i to, že půjdeme ještě dál. Přes sedm set produktů vyrábíme v každém našem hypermarketu čerstvé každý den a dle vlastních receptur. Jejich kvalitu máme plně pod kontrolou od pořízení suroviny přes zpracování až po jeho finální podobu. A za každý tento náš výrobek pod označením Poctivá výroba Globus stoprocentně ručíme,“ říká k důvodu vzniku označení tisková mluvčí Globusu Pavla Hobíková a dodává, že Poctivá výroba Globus není jen nová značka. „Jde o pojmenování toho, co nás odlišuje od konkurence. To, že máme skutečné řezníky, uzenáře, cukrářky, pekaře a kuchaře, kteří vše vlastníma rukama zpracovávají denně čerstvé od základu, což není reklamní sdělení, ale fakt. Dokládají to čísla. “

Co je Poctivá výroba Globus: Čerstvé a bez náhražek

Každý z 15 hypermarketů disponuje vlastními výrobními provozy. Hned za regály s pečivem se skrývá skutečná pekárna a za prodejním pultem pravé řeznictví. Čerstvost řeznických výrobků zaručují každodenní dodávky masa a práce řezníků včetně zkušeného řeznického mistra, která zahrnuje od vlastního bourání, porcování, kuchyňské úpravy, výroby masných a uzenářských výrobků, až po třídění mas do pultu. Stejný přístup zaujímá Globus i v pekárnách a cukrářstvích. Každý den vyrábí pekaři v Globusu čerstvé pečivo, díky tomu do něj nemusí přidávat žádné stabilizátory a pečivo připravují podle tradičních receptur.

Svět v Globusu: Z řeznictví a kuchyně na pult nebo do restaurace, z cukrářství do kavárny

Vedle vlastních výrob ale Globus v každém z patnácti hypermarketů vybudoval za posledních několik let také vlastní restaurace a kavárny. Vznikl tak jedinečný vnitřní svět, který má Globus pod kontrolou vše od výroby až po prodej. Jde o několik set čerstvých potravin vlastní výroby. „Naší DNA byly a jsou pekárny a řeznictví. Uvědomili jsme si však, že můžeme jít dál. Můžeme dělat přeci i omáčky, knedlíky, vlastní těstoviny, protože v každém hypermarketu máme zázemí i šikovné lidi.“ Čerstvé výrobky tak putují buď na samotné pulty, nebo do restaurace a kavárny. Například zákusky a zmrzlinu od cukrářek z Globusu si mohou lidé koupit nejen uvnitř v obchodě, ale dát si je mohou i v jeho kavárnách. Podobně se maso rozbourané ráno v řeznictví upravuje do minutek a hotových jídel v restauracích Globus. Naopak z kuchyní restaurací putují do regálů obchodu těstoviny, knedlíky, marinované maso a omáčky právě pro nově vzniklý segment Snadné vaření. Stovky kuchařů, pekařů a řezníků připravují denně přímo v Globusu stovky čerstvých potravin a jídel, jejichž nabídka se teď ještě rozšiřuje. Půjde o originální výrobky z kvalitních surovin, pro které vymýšlejí fachmani v Globusu vlastní receptury.

Kombinuj a hned ohřej, hraj si anebo dovař

Nabídku potravin Globus rozšířil o novou řadu Snadné vaření. Tyto potraviny vznikají z jednotlivých surovin až po hotový produkt ve vlastních výrobách hypermarketů a cesta každé z nich z hrnce, díže či bourárny masa do regálů je dlouhá jen pár metrů. Tímto Globus reaguje na změnu potřeb a životního stylu svých zákazníků. Někdo se chce s přípravou jídla vypořádat rychle, jiný zase hravě, někdo nechce mít s vařením vůbec žádnou práci, proto jsme celou řadu rozdělili do tří skupin podle způsobu a rychlosti jejich finální přípravy: HRAVĚ, RYCHLE, HNED. 160 chutných a rychlých jídel pod značkou Snadné vaření mohou lidé pořídit nyní v sedmi hypermarketech.

Kampaň Poctivé výroby Globus startuje

Řetězec Globus spouští v dubnu novou marketingovou kampaň, která v poběží v tisku, on-line médiích a billboardech. Promovat bude nově vzniklou vlastní značku „Poctivá výroba Globus“ a především zákaznické benefity výrobků z řeznictví, pekáren, cukráren a restaurací. Hypermarket vsadil při komunikaci na jednoduché komiksové motivy a úderné slogany, které ve zkratce vysvětlí to nejzásadnější z promovaných benefitů. Lidé se budou setkávat s motivy také v hypermarketech. Vizualizace pochází z dílny grafického studia Yellow Shapes, na realizaci kampaně se podílí agentury Klan a2Fresh.