Jaké trendy aktuálně vládnou nákupům a čím se lidé nechají ovlivnit?

Sociální sítě, influenceři, nové technologie včetně umělé inteligence, zhýčkanost části zákazníků, vliv ekologie, ale i tlak na peněženku díky inflaci a poklesu růstu ekonomiky. Některé trendy jdou v nákupním chování na první pohled proti sobě. Jaké jsou ty nejaktuálnější?

Možnost širokého výběru od šíře nabídky až po volbu platby a dopravy se stala nutností

Zákazníci dnes již vyžadují vysoký standard možností ve všech krocích nákupu. „Nejen bohatá nabídka obchodu nebo e-shopu, ale také široké možnosti variant, jakou službou zboží doručit nebo vyzvednout si osobně na prodejně či výdejním místě, jsou klíčové. Pokud obchodník nenabízí například možnost zákazníkovi jeho oblíbenou doručovací službu, není pro něj problém rychle stejný produkt koupit na jiném e-shopu,“ říká Ruslan Skopal, CEO a spolumajitel obchodu Trenýrkárna.cz a dodává: „To platí pro formy placení. Nám se například osvědčila kombinace: možností platební kartou online, případně kartou či hotově při vyzvednutí. Dále pak bankovním převodem, ale i pomocí Apple Pay, Google Pay či službou Twisto platby nebo odloženou platbou Skip Pay.“

Provázanost nabídky všech platforem nákupu od kamenného obchodu přes internet až po mobilní aplikaci je dnes další nutností. Nejširší možnosti rychlého dodání s jednoduchými možnostmi změny adresy dodání i nejširší možnosti platby vyžadují zákazníci již jako samozřejmost.

Ovlivnění sociálními sítěmi a influencery

Roste vliv influencerů a tzv. Social Commerce, kdy se sociální média stávají nejen pro mladou generaci nejenom zdroje informací a zábavy, ale i nakupování. Na sociálních sítích tráví lidé stále více času, a proto je zde pro ně přirozené také nakupovat. Nabídky produktů zde navíc na ně často chytře cílí.

Většina progresivních, ale už léta zavedených značek proto stále více využívá zejména na sociálních sítích působící vliv infuencerů, kdy doporučení vlivné osobnosti vydá za tisíc reklam. „Zejména mladší zákazníci jsou influencery a sociálními sítěmi silně ovlivněni. Sledují je bedlivě, inspirují se jejich stylem a doporučeními. Recenze a hodnocení produktů od těchto osobností má pak pro ně větší význam než jakákoli jiná recenze či cokoli dalšího,“ říká ředitel Brand Boost Lukáš Haubelt.

Snaha ušetřit – věrnost a slevy

V době, kdy cenová hladina roste rychleji než příjmy, chce a potřebuje mnoho lidí ušetřit. Jsou proto stále citlivější na speciální nabídky a zákaznické programy i věrnostní karty, nad kterými ještě nedávno mávli rukou. Dnes je pak rádi využijí.

Akční slevy, slevové poukázky a zákaznické karty. To jsou fenomény, které často byly mnoha lidmi až vysmívané. Aktuálně však stále více zákazníků rádo své oblíbené značce za nabídnutou slevu poskytne důvěru a věrnost. Například služba sdílených automobilů Anytime nabídla svým zákazníkům slevu za předplacení služeb a nestačila se divit pozitivnímu ohlasu zákazníků. Ti si totiž velmi rádi zlevnili budoucí jízdu aktuálním vkladem na konto.

Odložení platby, BNPL letí

Stále více lidé sahají také k nejmodernějším finančním nástrojům placení, jako je třeba možnost odložené platby BNPL (Buy Now Pay Later) a podle nedávné celosvětové studie Global Payments Report, budou tyto služby během příštích pěti let nejrychleji globálně rostoucí platební metodou při online nakupování.

„Tuto službu si oblíbili nejen mladí uživatelé s digitální DNA. Česko tak následuje trend patrný již dříve zejména v USA a severských i západních zemích Evropy, kde služby byly k dispozice již o poznání dříve,“ říká Karel Kotoun, senior manažer v oblasti finančních služeb ze společnosti Accenture a dodává: „Jedná se v podstatě o krátkodobé půjčky, které umožňují zákazníkům pořídit si produkty a zaplatit za ně později nebo si náklad rozložit v čase. Podporuje je u nás třeba Alza nebo Mall, ale přicházejí stále další. V ČR tuto službu nabízejí například Twisto, Klarna či Skip Pay.“

Nákupy love brands neznají mezí

Proti všem rozumovým úvahám a předsevzetím, jak nakupovat chytře a levně, jdou však emoce a láska ke značce. „Pokud je nějaká značka love brand, pak žádná částka není dost vysoká, aby si člověk nemohl koupit nové tenisky nebo jiný kus oblečení či doplňků cenou přesahující částku deseti i více tisíc korun, i když stejně kvalitní tenisky seženete i za 2 000 Kč. O tom své vědí značky jako Adidas i Nike, které tlačí ceny limitovaných edic do závratných výšek. Nouzi o zapálené zákazníky však rozhodně nemají. Dokáží tyto kolekce velmi rychle vyprodat, a ještě dále šponovat zájem i ceny,“ prozrazuje ředitel Brand Boost Lukáš Haubelt.

Interakce a zážitek

Zejména mladší zákazníci mají rádi nákup spojený se zážitkem. Upřednostňují tak obchody, které nabízejí příjemné prostředí, výjimečné služby, interaktivní prezentace, herní prvky či možnost zapojit se do tvorby vlastního stylu. Prodejci, kteří dokážou vytvořit zajímavé zážitky a posílit tak komunitu kolem svého obchodu, mají větší šanci oslovit tyto mladé zákazníky.

Zákazník se dnes nechce u nakupování nudit, právě naopak – pokud se nebude u nákupu bavit, často jej neuskuteční. Trendy nejsou spojeny jen s online nákupy, ale technologie dělají zázraky i v kamenných prodejnách. Přinášejí nástroje, které dávají zákazníkům to, co ocení – příjemný nákup a úsporu času. Svou roli zde nachází například virtuální a rozšířená realita umožňující například virtuální vyzkoušení produktů nebo posouzení, jak se budou hodit do jejich prostředí.

Udržitelnost

Zákazníci se stále více zajímají také o ekologické důsledky svých nákupů na životní prostředí. Sledují, jak se výrobce chová, z čeho a jak vyrábí.

„U módy preferují kvalitní a odolné oblečení a doplňky, které mohou nosit několik let. Ocení, že jim nadčasový výrobek dlouho vydrží. Distribuujeme do ČR mnoho světových značek a stále žádanější jsou například batohy Eastpak, které jsou ušity z jednoho kusu kvalitního materiálu, a výrobce si může dovolit na ně dát záruku 30 let. Stejnou záruku poskytuje i značka Cabaia, která navíc nabízí snadno vyměnitelné přední kapsy ve více designech a barvách, takže místo dvou či tří batohů stačí pořídit jeden a zákazník má tři barevné kombinace,“ říká Tomáš Žaloudek z Urban Brands.