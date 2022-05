K návratu na čísla z dob před pandemií má pomoci nová Staropramen 12

Česká pivní dvojka uvádí na trh novinku s názvem Staropramen 12. Reaguje tím nejen na rostoucí oblibu dvanáctistupňových piv, ale také na pokles prodejů v loňském roce. Novinka je od dubna postupně k dostání v obchodech i restauracích.

Pivovary Staropramen prodaly v loňském roce 3,13 milionu hektolitrů piva, o 1,8 % méně než v roce 2020. Za poklesem stojí především pandemická situace a s ní spojené několikaměsíční uzavření provozoven, kvůli kterému prodeje v hospodách a restauracích meziročně poklesly o 8,3 %. V letošním roce se chce společnost přiblížit k výsledkům před vypuknutím pandemie. Pomoci tomu mají také produktové novinky, především nová Staropramen 12, která se v těchto dnech začíná objevovat na trhu.

Vyvážená 12 s plnější chutí

Preference konzumentů se mění a od roku 2010 roste podíl dvanáctistupňových piv v rámci kategorie ležáků. Z toho důvodu se rozhodli sládci pivovaru Staropramen uvařit pivo vyšší stupňovitosti než doposud. „Pro Staropramen 12 je charakteristická plnější, ale stále vyvážená chuť. Právě vyváženost je typická pro všechna naše piva, a je důvodem, proč je konzumenti pravidelně vyhledávají,“ říká Jan Špaček, autor receptury a současně vrchní sládek pivovaru Staropramen. „V průběhu pětinásobného chmelení používáme tři druhy chmele – Sládek, Premiant a Magnum,“ dodává Jan Špaček s tím, že díky tomu má nová Staropramen 12 také nepatrně vyšší hořkost než Ležák, který novinka v portfoliu značky na českém trhu nahrazuje. Konzumenti si mohou novinku vychutnat ve vybraných hospodách a restauracích, v lahvích a plechovkách se také již objevuje na pultech většiny obchodů tradičního i moderního trhu.

Podpora hospod a restaurací

Novinka má přispět k oživení trhu po dvou letech pandemie a několika vlnách restrikcí. „Hospody a restaurace byly za poslední dva roky dlouho uzavřeny nebo byl jejich provoz značně omezený. I přes poměrně vydařená letní období jsme pozorovali celkový pokles prodejů a konec některých našich zákazníků,“ říká komerční ředitel společnosti Pivovary Staropramen Michal Štěpánek s tím, že se naštěstí nenaplnily nejčernější scénáře a svůj provoz muselo ukončit pouze několik procent zákazníků. Společnost během dvou let investovala do tzv. pandemické podpory svých zákazníků desítky milionů korun a v podpoře hodlá pokračovat. „Přestože vidíme, že se lidé do hospod a restaurací postupně vracejí, na nadcházející sezónu máme připraveno několik novinek a aktivací. Současně věříme, že se podaří zrealizovat i většinu akcí, jichž jsou naše značky dlouhodobě součástí nebo se konají pod jejich hlavičkou,“ dodává Michal Štěpánek.

360° kampaň odrážející český skepticismus

Uvedení nového produktu doprovází i silná marketingová podpora. Novinka se představí zákazníkům jak na televizních obrazovkách a menších venkovních plochách, tak i v digitálu, na sociálních sítích a v místě prodeje. „Nový spotem se line nádech typicky českých vlastností jako jsou sarkasmus a skepticismus, ale také nadhled a smysl pro humor,“ uvádí marketingový ředitel David Zappe ke spotu, v jehož hlavní roli se také tentokrát představila dlouholetá tvář značky – Hynek Čermák, kterému podruhé sekunduje jeho žena Veronika. „I když nejsou věci přesně podle našich představ, umíme je uchopit za správný konec, a nakonec si vždy můžeme připít na život po našem,“ vysvětluje Zappe s doplněním, že spot poběží v květnu na stanicích televizní skupiny Prima. Jeho zkrácené verze budou využity také v digitálních formátech.

Novinky a investice do výroby

Staropramen 12 není jedinou novinkou v nabídce Pivovarů Staropramen, své portfolio obohacuje také značka oblíbených pivních mixů Cool. „Abychom mohli našim zákazníkům a konzumentům poskytnout pivo té nejvyšší kvality, investujeme letos v našich pivovarech zhruba 300 milionů korun do výrobních zařízení,“ uvádí Michal Štěpánek s tím, že největší investicí je nová sudová linka na Smíchově.