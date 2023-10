Kaufland spouští kampaň Puky pomáhají na podporu malých hokejistů v regionech

Český hokej v regionech dostane letos na podzim podporu navíc. Kampaň Puky pomáhají, kterou připravila společnost Kaufland ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje a automobilkou Škoda Auto, rozdělí mezi více než 80 lokálních klubů po celé ČR ceny za 10 milionů korun.

Kromě peněz na mzdy trenérů mládeže či vybavení pro malé hokejisty ale kluby získají ještě jeden cenný bonus – pozornost zákazníků prodejen Kaufland, kteří budou o podpoře pro kluby hlasovat. O možnosti hrát hokej v blízkosti svého bydliště nebo na něj dát svoje děti, se tak dozví i lidé z řad nehokejové veřejnosti.

Start nové sezony letos klubům po celé České republice zpestří nová soutěž, ve které se utkají o ceny za 10 milionů korun. Na rozdíl od běžných sportovních soubojů se ale budou tato klání odehrávat především v prodejnách řetězce Kaufland. Právě tam budou zákazníci v rámci kampaně Puky pomáhají rozhodovat o tom, které ze 155 zúčastněných klubů získají roční příspěvek 120 000 korun na mzdu trenéra mládeže, kam poputuje nové vybavení, dresy a výživa pro mládežnickou kategorii a kdo si vybojuje účast na třech republikových turnajích pro nejmenší.

„Na podporu českého hokejového prostředí a práce s mládeží se zaměřujeme dlouhodobě. Jsme mimo jiné partnerem ženské, mužské i paralympijské reprezentace a také hokejové extraligy. Žádná z vrcholových i amatérských soutěží by ale nemohla existovat bez malých regionálních klubů, které děti k hokeji přivedou, vzbudí v nich lásku ke sportu a umožní jim rozvíjet jejich talent. Právě tyto kluby se přitom často potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Proto jsme se rozhodli je v této sezoně podpořit ještě více a zároveň vytvořit vazbu mezi nimi a našimi prodejnami,“ říká jednatelka společnosti Kaufland Klára Beňačková.

Kampaň Puky pomáhají, kterou Kaufland připravil ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje a automobilkou Škoda Auto, se uskuteční mezi 13. zářím a 24. říjnem. Zákazníci ve všech prodejnách Kaufland v tomto období při každém nákupu za 300 korun obdrží jeden puk, který mohou vhodit do tubusů za pokladnami a hlasovat tak pro vybraný klub v daném regionu. Pro účely kampaně bude Česká republika rozdělena do 27 soutěžních oblastí. V každé z nich se o přízeň zákazníků utká 4-6 klubů.

„Poctivá, náročná a často nedoceněná práce s těmi nejmenšími stojí za všemi úspěchy českého hokeje. Proto vítám každý projekt, který mládežnický hokej podporuje. Přínos tohoto projektu vidím i v tom, že se o hokejových klubech ve svém okolí, jejich aktivitách a o možnosti sportovního vyžití pro děti dozví i nehokejová veřejnost,“ popisuje prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

Na ceny dosáhne přes 80 lokálních klubů

Vítězný klub v každém z 27 soutěžních regionů obdrží nové dresy, roční příspěvek na mzdu trenéra mládeže ve výši 120 000 korun a kvalifikační vstupenku na jeden ze tří republikových dvoudenních turnajů s ubytováním včetně přednášek pro děti, rodiče a trenéry. Zkrátka ale nepřijde ani klub s druhým největším počtem hlasů. Ten získá poukaz na hokejové vybavení pro mládežnické kategorie v hodnotě 50 000 korun. Třetí klub v pořadí pak obdrží poukázky na nákup výživy v obchodech Kaufland v hodnotě 25 000 korun. Na nějakou z cen tak dosáhne více než polovina všech zapojených klubů.

Malí hokejisté budou mít na republikových turnajích navíc možnost potkat své vzory. „Před mým odletem do Spojených států jsem měl možnost se podílet na kampani Puky pomáhají, kterou jsme společně s Kauflandem vytvořili na podporu mladých hokejistů. Je to projekt, který má za úkol rozdělit peníze hlavně do malých hokejových klubů a podpořit jak trenéry, tak i vytvoření zázemí, které je nezbytně důležité pro výchovu dalších dobrých hokejistů,“ říká Radko Gudas, který v současné době působí v severoamerické NHL.

Extraligovou část kampaně doprovodí soutěž o automobil

Vedle soutěže pro malé kluby mimo extraligu bude mít kampaň Puky pomáhají rovněž extraligovou linku. Také kluby nejvyšší soutěže totiž mají své mládežnické kategorie, jež si zaslouží podporu. Na rozdíl od lokálních klubů ale budou v extraligové části kampaně lidé hlasovat o vítězích pouze na internetu tak, aby v regionech, kde se extraligový klub nachází, neměly lokální kluby nevýhodu danou výrazně větším povědomím o velkém klubu u veřejnosti. Z internetového hlasování vzejde 6 vítězů, pro jejichž mládež bude rovněž uspořádán plně hrazený turnaj včetně příspěvku na vybavení. Součástí webových stránek bude zároveň soutěž o automobil Škoda, do které se může zapojit každý. Vyhlášení vítězů bude do konce roku a předávání cen v rámci celého projektu se uskuteční na jaře 2024.