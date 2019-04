McDonald´s mění podobu Na rovinu Tour

Síť restaurací McDonald´s odstartovala 4. ročník Na rovinu Tour. Od dubna do září navštíví celkem 29 českých a moravských měst, ve kterých bude návštěvníky speciálně upraveného trucku seznamovat se svými dodavateli, původem surovin i kvalitou výsledných produktů.

Jako první v České republice k tomuto účelu využije i takzvanou hyperrealitu – technologii, kombinující virtuální vizualizaci s prvky reálně umístěnými v prostoru prohlídky.

V prostoru hyperreality se návštěvníci podívají na to, jak vypadá chov krav pro McDonald´s v Malči na Vysočině i masozpracovatelský závod. Zdroj: McDonald´s

Jak přiblížit dodavatele zákazníkům

Z tří desítek dodavatelů, které McDonald´s představuje na svém webu, se hyperrealita zaměřuje na dodavatele a zpracovatele masa. Návštěvníci Na rovinu Tour trucku se tak při prohlídce s brýlemi pro virtuální realitu seznámí s chovem krav pro McDonald´s, podívají se do masosozpracovatelského závodu i do kuchyně. „Jsme burgerová restaurace a hovězí maso je samozřejmě naší základní surovinou. Díky využití moderních technologií můžeme návštěvníkům Na rovinu trucku představit takřka celý proces, kterým maso pro naše burgery prochází, a to během asi šesti minut,“ vysvětlila ředitelka PR McDonald´s pro ČR a SK, Zuzana Svobodová. McDonald´s bude návštěvu kamionu podporovat kampaní na svých sociálních sítích a v regionálním tisku.

Český zákazník se s hyperrealitou setká poprvé

McDonald´s je první firmou, která využívá hyperrealitu v komunikaci s českým zákazníkem. Na rozdíl od dnes už poměrně rozšířené virtuální reality, si budou moci návštěvníci Na rovinu tour trucku prostředí nejen prohlédnout, ale některé prvky i osahat a prostředí bude působit i na jejich čich a sluch. „Jako hyperrealitu označujeme multimediální a interaktivní program, který umožňuje nejen prohlídku virtuálního prostředí, ale navíc i jeho kombinaci se skutečnými prvky. Díky VR brýlím se speciálním senzorem na snímání pohybu rukou může každý návštěvník „nechat ožít“ jednotlivé kulisy. Na některé z nich si bude moci i sáhnout, a to ve skutečném i virtuálním prostředí,“ vysvětluje Martin Možnar z vývojářské společnosti PBRDigital.

Truck Na rovinu tour vyjel do českých a moravských měst poprvé v roce 2016. Cíl akce přitom zůstává celé 4 roky stejný – přiblížit dodavatele McDonald´s zákazníkům a bojovat s mýty, které ohledně produktů fastfoodového řetězce panují. „Již několik let se snažíme McDonald’s co nejvíce otevřít našim zákazníkům. K jednotlivým dodavatelům je bohužel všechny na návštěvu vzít nemůžeme, a tak jsme se rozhodli přivážet naše partnery do českých a slovenských měst alespoň virtuálně. Kromě vnitřní části kamionu máme připravenou i ochutnávku našeho grilovaného masa nebo zábavné i poučné aktivity pro celou rodinu.“ vysvětlila Zuzana Svobodová z McDonald´s.