Nová kampaň Smíchovského pivovaru upevňuje spojení s čtvrtí, která „bolí, ale rozdá se”

Pouto s osobitou pražskou čtvrtí, jejíž součástí je už téměř 150 let, Smíchovský pivovar upevňuje v rámci své nové komunikace. Vypráví příběhy odvahy a odhodlání, které by neměly zůstat zapomenuty, a chce se více zapojit i do současného dění na Smíchově. Spolu s tím představuje i nové logo nebo televizní spot v hlavní roli s Hynkem Čermákem.

„Chceme ukázat všechno to, za čím si pivovar stojí už téměř 150 let. A to bez odkazu na unikátní místo původu našeho piva prostě nejde. Proto se v nové kampani Staropramenu představí hlavně samotný Smíchov jako čtvrť poctivých a pracovitých lidí, kteří si stojí za svým, stejně jako ten Smíchovský pivovar.” vysvětluje senior brand manažerka značky Staropramen Petra Chovancová.

Sílu příběhu značky lze jen stěží podtrhnout lépe, než návratem k tradičnímu logu pivovaru. To se skládá z ručně psaného secesního názvu Staropramen, symbolu „S“ obklopeného ječmenem a chmelem, písmen „A“ a „P“ odkazujících na Akcionářský pivovar na Smíchově, roku založení pivovaru a siluety Prahy jako domova značky. Logo se postupně objeví i na hospodách a restauracích nejen na Smíchově, ale po celé České republice. Tradiční logotyp již ozdobil i lahve a plechovky, na těch ho navíc doplňují příběhy z historie i současnosti pivovaru.

Nová kampaň představí mimo jiné dramatické příběhy Smíchovského pivovaru a celého Smíchova. Svým vyzněním podtrhuje fakt, že své pivo uvařil Staropramen právě pro Smíchováky – poctivé a pracovité lidi, kteří si na něj mohli zajít po práci.

Na vzniku srategického a komunikačního směru se podílela komunitní platforma Future Bakery, která aktuálně sdružuje na 14 tisíc lidí. „Nápady našich lidí jsme v případě Staropramenu využili hned dvakrát. Poprvé, když jsme tvořili samotnou strategii, a podruhé, když jsme potřebovali vybrat ten správný claim, podtrhující celkové vyznění komunikace,” vysvětluje Ondřej Roček, který za projektem stojí spolu s kreativcem Karlem Špindlerem a komunikačním stratégem Petrem Topinkou.

„Nastartovat kampaň jsme určitě nemohli nikde jinde, než na Smíchově a u Smíchováků. Tradiční média jsou jedna věc, pokud má ale značka dlouhodobě fungovat, tak potřebuje armádu evangelistů, kteří ji milují, podporují a žijí s ní. V dalších fázích chceme celou komunikační platformu rozšířit prostřednictvím dalšího atraktivního obsahu,” doplňuje Roček.