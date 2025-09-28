Olomoucké tvarůžky omládly. Ikonická značka dostala novou tvář

Legendární Olomoucké tvarůžky přicházejí s novým vizuálním stylem. Tradiční pochoutka, která se v Lošticích vyrábí už téměř 150 let, získala moderní a svěží podobu, jež odkazuje na příběh svého zakladatele Aloise Wesselse a zároveň mluví jazykem dnešních spotřebitelů.
Tradiční český sýr tak získává modernější kabát, který má oslovit nejen dlouholeté fanoušky, ale také mladší generaci nebo zástupce gastronomického sektoru. Původní receptura Olomouckých tvarůžků se nemění.
Olomoucké tvarůžky jsou nejen unikátní zrající sýr, ale jsou také součástí českého kulinárního dědictví. Nová podoba značky se opírá o příběh tvarůžkového průkopníka Aloise Wesselse. Zakladatel značky A. W. vybudoval z malé loštické výroby největší tvarůžkářský podnik Rakouska-Uherska. Právě Alois Wessels proměnil domácí výrobu v moderní podnik a zasloužil se o to, že si Olomoucké tvarůžky dodnes uchovávají svou typickou chuť a vůni. „Na tradici jsme hrdí, ale chceme být atraktivní i pro mladou generaci. Proto jsme vsadili na vizuální jazyk, který je moderní, rozpoznatelný a funguje jak v digitálním světě, tak mimo něj,“ říká Michal Pavelka, ředitel společnosti A.W., výrobce Olomouckých tvarůžků.
Iniciály AW zůstávají výrazným prvkem loga Olomouckých tvarůžků. Podobizna Aloise Wesselse je pak nově doplňkovým grafickým symbolem značky. Design etiket je po změně vizuálního stylu jednotný a zákazník snadněji rozpozná, že všechny druhy Olomouckých tvarůžků jsou od stejného výrobce A.W. „Slogan „Zrajeme spolu od roku 1876“ zase připomíná, že tvarůžky stejně jako lidé potřebují čas k dozrání. K jejich jedinečné chuti se často propracujeme postupně,“ doplňuje Michal Pavelka.
Cílem změny je přiblížit tvarůžky nejen dlouholetým fanouškům, ale i mladším spotřebitelům a gastronomickým podnikům. Nová vizuální identita má otevřít tvarůžkům dveře do současné české kuchyně. „Olomoucké tvarůžky mohou být sýrovou volbou číslo jedna pro všechny, kdo hledají nové chutě a zároveň dbají na zdravý životní styl,“ uvádí Leoš Kalandra, vedoucí obchodu a marketingu společnosti A. W., výrobce Olomouckých tvarůžků, a doplňuje: „Původní receptura Olomouckých tvarůžků se nemění včetně jejich charakteristické pikantní vůně a chuti. Tvarůžky stále vyrábíme podle tradičních receptur a řemeslných postupů, takže si je spotřebitelé dopřejí i nadále tak, jak je mají rádi.“