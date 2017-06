Otevírá se první Branický Výčep. „Jedno na stojáka” se vrací v moderním hávu

Jedno „na stojáka” bylo odnepaměti součástí české pivní kultury. Ať už po cestě z práce, na procházce se psem nebo kdykoli, kdy člověk dostal chuť. V poslední době ale tyto tradiční výčepy prakticky vymizely. O návrat „ohroženého druhu” do českých měst se teď zasloužila pivní značka Braník se svým Výčepem.

Dříve tolik oblíbené bufety, osvěžovny a jednoduché výčepy piva, které byly – a to je potřeba si přiznat – typickým prvkem naší pivní kultury, v posledním desetiletí z našeho trhu prakticky vymizely. Značka Braník se tuto situaci rozhodla řešit, a proto přichází se svým Výčepem. Výčep navazuje na tradici těchto zařízení v čistém a moderním prostředí. Chce nabídnout zákazníkům jednoduchou formu osvěžení a občerstvení například po cestě z práce, během čekání na vlak či venčení domácích mazlíčků. První provozovna Branického Výčepu se otevírá v květnu letošního roku v Neratovicích na adrese Bří. Čapků 699.



Výčepu dominuje masivní výčepní stůl s prosvětleným logem Braník, při zpracování interiérů byly použity odolné a snadno udržované materiály. Prostor pro hosty je „na stojáka”. Hlavním lákadlem je samozřejmě „Pivo jedna radost“ – tedy kvalitně ošetřené pivo Braník 11°. Co se týče jídla, Branické Výčepy nabídnou jednoduché občerstvení, jako je sekaná, párek, klobása, nakládaný hermelín, utopenec či obložené chlebíčky. V případě potřeby je možné nainstalovat i plnohodnotnou samoobslužnou jídelnu. Jídla i nápoje jsou prezentovány na LCD obrazovkách a umožňují tak rychlé úpravy aktuální nabídky.



„Pro zájemce jsme připravili projekt moderního, jednoduchého a dobře udržovatelného interiéru se samoobslužným provozem. Ten je nenáročný nejen na vstupní investici, ale i na provozní a personální náklady. Branický Výčep s perfektně ošetřeným pivem Braník 11° je určen pro opravdu širokou veřejnost,“ říká Jan Trochta, manažer značkových restaurací společnosti Pivovary Staropramen.



Určitým unikátem je i to, že Výčep je možné vybudovat v prostorách od 20 m2, kdy provozovatel nabídne k pivu pouze jednoduchou formu občerstvení bez dalšího nároku na zřízení kuchyně. Projekt většího rozsahu, kde spojení samotného výčepu a plnohodnotné jídelny přinese pestřejší nabídku v jednoduchém a moderním prostředí, pak dokáže zaujmout i ty zákazníky, pro které byla konzumace „na stojáka” dosud spíše něčím exotickým.





„Koncept Výčepu je určen do měst nad 5 tisíc obyvatel, především na frekventovaná místa, kudy prochází větší množství lidí. Může se jednat o nádraží (a tedy návrat mnohdy oblíbených „nádražek” s jejich charakteristickou atmosférou), dopravní uzly, hlavní ulice nebo místa v blízkosti výrobních či administrativních center. Ideální velikost prostoru je od 20 m2 do cca 100 m2,” dodává Jan Trochta.