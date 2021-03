Securitas představila novou globální identitu značky

Společnost Securitas představila zásadní změnu vizuální identity a positioningu značky. Logo Securitas podstoupilo redesign naposledy roku 1972, jedná se tak o první velkou aktualizaci značky takřka po 50 letech.

Nový design doprovází slogan See a different world, celek tak odráží lidský a progresivní přístup společnosti k bezpečnosti i snahu o pozitivní dopad jejích inovací a technologií.

„Novou identitu vnímám jako milník pro naši společnost a naše odvětví. Zamysleli jsme se nad naší strategií, současným světem a tím, co od nás dnes klienti očekávají – a viděli jsme příležitost, jak se odlišit. Securitas je společnost založená na znalostech, kde se proaktivní a talentovaní lidé každý den snaží o pozitivní změny. Nová značka vyjadřuje naši důvěru v budoucnost, ale zároveň zůstává věrná našemu dědictví a zaměstnancům,“ popisuje Mauro Silva, VP Brand and Strategic Marketing společnosti Securitas.

Ikonické tři tečky v moderním designu

Novou identitu Securitas pomohla vytvořit mezinárodní agentura Kurppa Hosk a postupně se inovovaná podoba značky objeví na zaměstnaneckých uniformách, vozidlech, vybavení pracovníků, zařízení společnosti, na jejích digitálních nástrojích i v rámci online komunikačních kanálů všech světových poboček Securitas. Změnou prošel krom vizuální identity i tón komunikace.

Slogan See a different world zdůrazňuje odbornost a rozmanitost lidí v Securitas a také inovativnost a relevanci, jež chce společnost nabízet. Jeho smyslem je oslovit publikum v bezpečnostním oboru i mimo něj a umožnit Securitas zapojit se do konverzací se širším spektrem zúčastněných stran.

Cesta směrem k digitalizaci

„Naše nová značka ukazuje světu, kdo jsme a kam směřujeme. Staví na kontinuitě a dědictví společnosti Securitas a jejích hodnotách: integritě, vstřícnosti a potenciálu lidí i moderních technologií. Spolupracujeme s nejuznávanějšími společnostmi na světě a věříme, že nám naše nová identita pomůže zřetelněji komunikovat společnou snahu o udržitelnost a inkluzivní budoucnost, a tím pádem přinese také nové obchodní příležitosti a urychlí realizaci naší dlouhodobé strategie,“ říká Magnus Ahlqvist, prezident a CEO společnosti Securitas.