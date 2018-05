Soutěž pivovaru Samson má šťastného výherce

Budějovický Pivovar Samson uspořádal pro zájemce exkluzivní soutěž. Využil toho, že je v České republice oficiálním pivem Mistrovství světa ve fotbale v Rusku. Výherce Jan Pacher z Brna získal zájezd pro dvě osoby na semifinále šampionátu v Moskvě.

„Pivo a fotbal jsou spojené nádoby. Díky partnerství s AB InBev je Samson oficiálním pivem MS ve fotbale pro Českou republiku. Uspořádali jsme jedinečnou soutěž s fotbalovou tematikou, vítězi přejeme hodně sportovních i společenských zážitků v Rusku, které je letos pořadatelem šampionátu v nejsledovanějším kolektivním sportu planety,“ říká generální ředitel Pivovaru Samson Daniel Dřevikovský.

Pivovar Samson soutěž ušil na míru zejména fotbalovým fanouškům. „Hlavní cenou je zájezd pro dvě osoby na semifinále fotbalového šampionátu. Dalších deset výherců získalo fotbalové míče s emblémem turnaje, další lidé se mohou těšit na dárkové balíčky s logem Samson,“ dodává Dřevikovský.

Soutěž proběhla od 9. do 22. května v hypermarketech sítě Albert. Její výsledky jsou vyvěšené na stránkách pivovaru www.samson.cz/soutez. Na fotbalový zájezd do Ruska pro dvě osoby za přes 300 tisíc korun už se může připravovat Jan Pacher z Brna. „Když jsem se dozvěděl, že pojedu do Ruska na šampionát, nevěřil jsem. Je to úžasné, bude to zážitek na celý život,“ říká šťastný výherce Jan Pacher.