Téměř tři čtvrtiny Čechů vnímají dnešní svět jako komplikovaný

Z výzkumu agentury Ipsos vyplývá, že dnešní svět je pro Čechy spíše problematický, v boji s ním jim pomáhá hlavně internet a komunikace s okolím.

Zhruba každý osmý Čech má s dnešním světem velké potíže (13 %), svět jej drtivě válcuje. Problémy se světem mají o něco častěji lidé s nejnižším vzděláním, nezaměstnaní, důchodci a obecně lidé s nižším příjmem. Tito lidí jsou i pesimističtějšími ve výhledech budoucna a také obecně méně šťastní. Více než polovina Čechů (59%) je odhodlaná s dnešním komplikovaným světem bojovat, a občas i vyhraje. Je to v mnoha ohledech boj a 72 % Čechů vnímá dnešní svět jako komplikovaný.

Každý pátý Čech (19 %) se s dnešním světem vypořádává dobře, svět hodnotí jako zvládnutelný. Pouze každý padesátý Čech (2%) vnímá dnešní svět a jeho podmínky jako velmi snadné a svět je vyloženě baví. Ti, kteří dnešní svět zvládají, jsou pozitivně naladění a mnohem šťastnější, svoji finanční situaci hodnotí jako lehce nadprůměrnou a jsou optimističtější co do budoucnosti své i celé země.

„Z psychologického hlediska mají lidé silnou potřebu mít život pod kontrolou. Dlouhodobé pocity bezmoci mohou zvýšit agresivitu, vést k pasivitě, a nakonec i k vážným depresím. Lidé s menšími možnostmi uplatnění vnímají svět častěji jako komplikovaný a cítí, že mají nad svým životem menší kontrolu. Jsou pak méně šťastní v porovnání s těmi, kteří vnímanou složitost světa zvládají anebo jí dokonce využívají,“ uvedla k výsledku Dr. Julia Pitters z rakouského Ipsosu, která se zabývá ekonomickou psychologií.

Zajímavá je reakce Čechů na otázku, zda existuje něco, co jim život usnadňuje v dnešním světě, přesyceném informacemi, pravidly apod. Dva z každých pěti Čechů (39 %) nevidí nic – žádnou značku, žádnou firmu, žádný výrobek anebo službu, žádnou aplikaci, která by jim usnadňovala současný život. To je velká výzva pro výrobce a poskytovatele služeb, aby se mnohem více zajímali o své zákazníky a o to, co ke spokojenému životu potřebují.

Češi, kteří „usnadňovatele života“ kolem sebe vidí, jmenují spontánně nejčastěji Internet (19 %), který následují mobilní telefon/telefon (14 %), Google (9 %), Facebook (8 %) a Seznam (6 %). Jinými slovy, život nám usnadňuje především kontakt s ostatními a dostupnost rady, pomoci a odpovědí. Další usnadňovatelé jsou auto, různé e-shopy, domácí spotřebiče, internetové bankovnictví, počítače, online mapy apod.

„Všechny naše produkty a služby vyvíjíme tak, aby byly chytré, ale zároveň bezpečné a jednoduché na ovládání. Ve Vyhledávání pomáháme automatickým zobrazováním souvisejících informací nebo překladem cizojazyčných webových stránek do češtiny. Mapy.cz kromě plánování trasy umí i zaznamenávat zdolanou trasu, hledat výlety v okolí nebo dopravní spojení. Pro mnoho lidí je velkou výhodou i vzájemné propojení našich služeb, které umožňuje například personalizovanou domovskou stránku, na které každý najde už jen takové informace, které ho skutečně zajímají,“ vysvětluje přínosy služeb Seznam.cz Ladislav Veselý, ředitel divize Služeb.

„Podle heuristiky kladou lidé zpravidla důraz na informace, které jsou v danou chvíli přítomné. Jelikož jsou Google a Facebook (mediálně) nejvíce přítomní hráči, lidský mozek se jednoduše spoléhá na tyto značky,“ uvedla k výsledku Dr. Julia Pitters z rakouské kanceláře Ipsosu.