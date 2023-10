Woltair má novou vizuální identitu i firemní hodnoty

Z původně lokální instalační firmy se Woltair stal během pár let mezinárodním hráčem, který meziročně dvojnásobně roste ve výši obratu i v počtu zaměstnanců.

Tak dynamický růst si vyžádal aktivní následování své mise a definici nových firemních hodnot, které mají Woltair posunout dál v employer brandingu i v operativě. Změnu Woltairu navenek reprezentuje i nová vizuální identita z dílny kreativní agentury B&T.

„Při tak rychlém růstu, kterým procházíme, je extrémně důležité řízení napříč zeměmi, do kterých vstupujeme. Nejen proto jsme zavedli firemní hodnoty a máme ambici stát se hodnotově řízenou organizací. Zejména při expanzi do zahraničí nám hodnoty pomáhají v každodenní operativě. Učíme se je využívat ve firemních rozhodovacích procesech, a to od samého začátku, tedy od momentu, kdy nabíráme nové kolegy. Rozhodování dle firemních hodnot nám pomáhá předcházet frikcím a jasně sledovat náš cíl, kterým je být lídrem trhu všude tam, kde podnikáme,“ říká Jan Hanuš, CEO Woltair Group, který se v zavedení hodnot osobně výrazně angažuje.

Tři hodnoty – Respect, Ownership a Expertise – určují denní chod Woltairu. Definují firemní kulturu a to, jak 350 zaměstnanců ve 4 zemích přistupuje k řešení každodenních výzev. Hodnoty zastřešuje oblouk From Now To Wow. “Je to apel na čas, který rozhoduje v akceleraci zavádění zelených energií a v záchraně planety. Wow pak představuje „wow efekt“, kdy všechna práce, kterou ve Woltair odvádíme, za sebou musí zanechat dojem. Now značí Nucleus of Woltair, tedy jádro Woltairu,“ doplňuje Hanuš.

Novou firemní identitu představuje Woltair ve své podzimní komunikační kampani, kterou roluje i na další trhy, kde působí, tedy do Polska, Německa a Itálie. Využívá k tomu nástroje interní i externí komunikace. Identita zahrnuje kromě faceliftu původního loga grafické elementy „fast-forward“, které připomínají, že díky digitalizaci Woltair zrychluje zavedené mechanismy, na kterých tradiční řemeslo funguje.

Jan Škrabánek, Woltair Group Marketing director, ke změně identity říká: „Z Woltairu se stává game-changer, který atakuje Evropu a díky svým globálním investorům má ambice expandovat i na americký trh. K tomu potřebujeme silný brand globálního hráče. Nová firemní identita a logo s claimem Power to people definuje positioning značky i ambici být na každém trhu lídrem ve svém oboru.“