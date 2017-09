Změna mobilního indexu ovlivní vyhledávání prostřednictvím Google

Ten, kdo sleduje novinky z online marketingu, již jistě zaznamenal, že Google připravuje oddělený index určený pro mobilní zařízení. Klíčovou roli bude hrát například bezpečnost a rychlost načítaní webu. Včasná úprava webových stránek může zajistit velkou výhodu v konkurenčním boji.

Čeho všeho se novinka týká a co to pro uživatele znamená, vysvětlil Tomáš Boleslav z digitální agentury LCG New Media.

Aktuálně pracuje Google pouze s jedním indexem, kde má připravená data pro výsledky vyhledávání. Z nich pak vybírá ta, která uživateli zobrazí podle např. aktuální polohy, osobních preferencí, používaného zařízení apod. Nově si však bude ukládat data do 2 oddělených databází. Hlavním důvodem této změny je permanentně rostoucí počet vyhledávání na Google právě prostřednictvím mobilních zařízení. V současné chvíli se jedná o 85% všech vyhledávání a tento podíl stále roste.

Přestože tento záměr Googlu přestavil Gary Illyes, analytik webových trendů v Googlu, na digitální konferenci Pubcon již v říjnu minulého roku, Google stále mobilní index testuje a do ostrého provozu ho zatím nenasadil. Nicméně je dobré se na jeho příchod už nyní připravit.

Jak se bude mobilní index lišit od toho desktopového a co je dobré změnit?

Mobilní index by měl být častěji aktualizován než index desktopový a bude mít také větší váhu. Podle dostupných

informací by k lepšímu hodnocení webu měly nejvíce pomoci následující faktory:

Rychlost načítání

Vyladění rychlosti načítání mobilní verze bude mít pozitivní vliv na hodnocení vašeho webu.

Bezpečnost

Pokud jste ještě nepřešli na zabezpečený protokol (HTTPS) je nejvyšší čas ho nasadit. Pohlídáte-li si přesměrování, nasazení správného certifikátu apod., není se čeho obávat.

Strukturovaná data

Správně vyplněná strukturovaná data jak pro desktopovou, tak pro mobilní verzi webu vás ve výsledcích vyhledávání odliší od konkurence.

Odstraňte pop-up okna

Od 10. ledna 2017 začal Google sledovat a negativně hodnotit weby, které používají vyskakovací okna v mobilní verzi.