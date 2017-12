Biatlonista Ondřej Moravec v kampani Procter & Gamble vzkazuje „Děkuji, maminko“

Společnost Procter & Gamble u příležitosti Zimních olympijských her 2018 v Pchjongčchangu opět vzdává hold všem maminkám a děkuje jim za péči, kterou každý den věnují své rodině. Ambasadory kampaně „Děkuji, maminko“ se stali biatlonista a olympijský medailista ze Soči Ondřej Moravec s maminkou Magdou.

Podtitulem kampaně „Děkuji, maminko“ je „Láska místo předsudků“ a vyzývá nás, abychom si představili, jak by mohl svět vypadat, kdybychom na sebe všichni pohlíželi očima maminek.

Nikdo to nedotáhne k úspěchu bez toho, aby za ním někdo pevně stál. Tím prvním, kdo děti vydatně podporuje, bývá maminka. Bez její schopnosti děti motivovat, vytvořit zázemí a obětovat svůj vlastní čas a energii by se nikdy nedostali tak daleko. Maminky pomáhají překonávat bariéry plynoucí ze stereotypů a předsudků, protože vidí nadšení dětí a pomáhají jim plnit jejich sny. Platí to i pro Ondřeje Moravce. „Ondřej byl velmi pilné a talentované dítě. Byl velmi pracovitý a nadšený pro sport už odmala. Když ho v deseti letech potkaly nemalé zdravotní komplikace, vždy jsem ho podporovala v tom, co chtěl dělat,“ říká Magda Moravcová, maminka úspěšného biatlonisty.

„P&G a jeho značky slouží a pomáhají maminkám po celém světě při jejich každodenní péči o rodinu. Jsme rádi, že jim u příležitosti zimních olympijských her můžeme opět poděkovat za to, jak podporují sny svých dětí, že při nich stojí od samého počátku a pomáhají jim bojovat proti všem předsudkům, kterým čelí,“ dodává Malgorzata Mejer, manažerka korporátní komunikace Procter & Gamble.

Podtitulem kampaně „Děkuji, maminko“ společnosti Procter & Gamble k Zimním olympijským hrám 2018 v Pchjončchangu je „Láska místo předsudků“. Kampaň má za cíl překonávat předsudky, kterým museli někteří sportovci čelit. Olympijský klip „Láska místo předsudků“ poukazuje na roli maminky jako prvního a největšího zastánce svého dítěte, jako člověka, který vidí potenciál dítěte bez ohledu na to, jak jej vnímají druzí. P&G doufá, že toto video pomůže lidi sjednotit, aby dokázali otevřeně hovořit o předsudcích, o jejich vlivu na lidský potenciál a o potřebě povznést se nad to, co nás rozděluje, a naopak hledat to, co nás může spojovat. Klip můžete zhlédnout zde.