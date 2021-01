BILLA spouští letošní první věrnostní kampaň

Pro velký úspěch v loňském roce si zákazníci budou moci opět pořídit kvalitní nádobí značky MasterChef ve všech prodejnách BILLA, tentokrát sadu zapékacích mís a profesionálních kuchyňských nožů.

Kampaň je podpořena řadou online aktivit, mimo jiné soutěží, ve které se zákazníci budou moci zapojit do kuchařské výzvy Romana Staši, vítěze soutěže MasterChef Česko 2020.

Od 13. 1. do 23. 3. 2021 mohou zákazníci ve všech supermarketech BILLA získat u pokladny za každých utracených 250 Kč jednu nálepku. Za každých 10 nebo 20 nasbíraných nálepek si mohou potom zakoupit za zvýhodněnou cenu jeden produkt.

Nádobí bude možné získat i zdarma. V případě, že zákazníci nakoupí produkty z řad privátních značek BILLA, uloží je do lednice, vyfotí a fotografii následně nahrají na stránku www.billa.cz/masterchef nebo ji zveřejní v Instastories s označením #BILLACZLEDNICE a @BILLA_CZ, zapojí se tím do soutěže o produkty z kampaně. Soutěžit se bude o zmiňované nádobí, celkem 32 výher, ale také o 3 večeře s Romanem Stašou. Více informací o kampani a soutěži zákazníci naleznou na www.billa.cz/masterchef.

„Billa je dlouholetým partnerem soutěže MasterChef a s jednotlivými soutěžícími nebo porotci spolupracujeme, protože máme k vaření velmi blízko. Například díky naší online platformě Gusto Academy nebo tištěnému magazínu Gusto. Navíc měla loňská MasterChef kampaň u zákazníků velmi pozitivní ohlas. Právě z těchto důvodů, jsme se rozhodli znovu nabídnout našim zákazníkům vysoce kvalitní profesionální potřeby pro domácnost. Všichni nyní trávíme více času doma a častěji vaří, tak se všem jistě budou hodit nové nože nebo zapékací mísy MasterChef za zvýhodněnou cenu,“ říká marketingová ředitelka BILLA Lucie Průšová.

Sada nádobí MasterChef obsahuje celkem deset jedinečných kusů kuchyňského vybavení, 4 druhy nožů z řady Perfomance a 6 druhů zapékacích a servírovacích mís. Produkty budou zákazníci moci získat za nasbíraný počet samolepek a doplatek od 59,90 Kč do 329,90 Kč. Vyzvednutí produktů bude možné až do 30. 3. nebo do vyprodání zásob. Produkty MasterChef nelze koupit za běžnou maloobchodní cenu.