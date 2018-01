British Airways investuje do nového a bohatšího cateringu

Společnost British Airways oznámila, že investuje několik milionů liber do svého cateringového programu World Traveller v turistických třídách na dlouhých trasách. V novém rozšířeném a vylepšeném menu nabídne cestujícím nejen větší množství kvalitních pokrmů, ale i bohatý výběr hlavních chodů i menšího občerstvení, a to po celou dobu letu.

Dříve cestující na palubě dostali pouze menší občerstvení, tříchodové menu nebo lehké jídlo, v závislosti na době a délce svého letu, a k dispozici jim byl i bezplatný barový servis teplých a studených nápojů.

Carolina Martinoli, ředitelka brand and customer experience společnosti British Airways, uvedla: “Od našich zákazníků víme, že když absolvují let na delší vzdálenost, je pro ně důležité, aby se během cesty dobře najedli i napili. A právě spokojenost zákazníků nás motivuje k tomu, abychom jim let co nejvíce zpříjemnili. Tato několikamilionová investice nám dovolila soustředit se na množství nabízeného cateringu i na jeho kvalitu. Cestující tak mohou na palubě ochutnat lahodná jídla a skvělé snacky během celého letu.

“Naše nové čtyřchodové menu bylo vytvořeno týmem výborných kuchařů. Zavedli jsme také možnost, vybrat si z regionálních jídel podle zvolené trasy. Jako druhý chod si zákazníci mohou dát buď chutný sendvič, nebo vydatnější pizzový wrap, oba podávané s dalším občerstvením v závislosti na délce letu.”

Na denních linkách dálkových letů, které trvají jen pár hodin, do míst, jako jsou New York a Dubai, cestující dostanou sendvič s vejcem a řeřichou spolu s čokoládou nebo tyčinkou Nutri-Grain. Cestující do vzdálenějších destinací, jako je Kapské Město, nebo Hongkong, obdrží teplý pizzový wrap či vybrané regionální jídlo, misku s těstovinami, čokoládové brownie a nápoj a navíc ještě barbecue Graze box. Na dálkových nočních letech je cestujícím servírovaná teplá anglická snídaně.

V rámci své letecké sítě nabízí British Airways výběr z nejrůznějších regionálních hlavních jídel. Ochutnat je cestující mohou například na linkách do Číny, Hongkongu, Japonska, Koreje, Čennaí, Bombaje, Hajdarábádu, Bengalúru, Dillí a zpět, nebo do míst na Blízkém východě, jako je Abú Zabí, Bahrajn, Dubaj, Kuvajt, Omán, Katar a Saúdská Arábie. Regionální snídaně se pak podávají na trasách z Dálného východu.

Společnost British Airways bude v následujících pěti letech investovat 4,5 miliardy liber do zkvalitňování služeb pro své zákazníky. Tato investice mimo jiné zahrnuje zavedení rychlého wifi připojení a elektrické zásuvky ve všech sedadlech, nové interiéry ve 128 dálkových letadlech a pořízení 72 nových letadel. Společnost se dále chystá investovat 600 milionů liber do své business třídy Club World, a to včetně vynikajícího stravování a luxusních lůžkovin společnosti White Company. V roce 2019 by měla v letadlech navíc přibýt nová sedadla s přímým vstupem z uličky, takže se sousedící pasažéři nebudou navzájem rušit. Letos British Airways začne nové služby poskytovat na šesti nových trasách včetně Nashvillu a Seychel.