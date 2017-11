Češi bodovali na BEA WORLD AWARDS 2017

V portugalském Portu se v uplynulých dnech udělovaly ceny nejlepším světovým eventovým projektům. Mezi 300 projekty z 27 světa se do finále dostalo i několik českých.

Hned se třemi na sebe v obrovské konkurenci finalistů upozornila agentura JAD Productions. Jednu z cen si pak odnesl Český olympijský výbor za koncept Olympijského parku Rio – Lipno.

V hlavních kategoriích vítězily projekty jako například uvedení nové Audi A8, přehlídka týmů F1 nebo event na oslavu 10.000.000 návštěvníka Rijksmuzea v Amsterdamu.

Ve dvou přechozích letech se tým agentury JAD Productions včele s Yemim A.D. účastnil evropské soutěže o nejlepší event EUBEA a dvakrát po sobě dosáhl až na stupně vítězů, včetně speciálního ocenění za „channel strategy“, tedy nejefektivnější kampaň a využití komunikačních kanálů. Letos, kdy se soutěž otevřela celému světu, se mezi špičku dostal dokonce se 3 svými projekty – největším středoevropským veletrhem tenisek s názvem TENISKOLOGY, prvním interaktivním urban festivalem YNSPIROLOGY a pořádáním mistrovství v malování ve virtuální realitě VR CLASH.

„Úspěch našich projektů je o to cennější, že bodovaly v konkurenci agentur, které pracují pro velké zadavatele a jejichž rozpočty se pohybují v řádech milionů eur, což je v porovnání s českými eventy několikanásobně více,“ říká k účasti ve finále zakladatel a hlavní tvůrce JAD Productions Yemi A.D. a dodává: „Ojedinělé také je, že všechny projekty z naší dílny jsme vytvářeli jako vlastní, tedy nikoli na zakázku pro určitého klienta. To vzbudilo mezi porotci velký ohlas a označili to za průkopnický přístup. To je pro náš tým i jeho další projekty nesmírně motivující.“