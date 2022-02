Coca-Cola spouští novou kampaň Screentime se spotřebitelskou soutěží o Playstation 5

Společnost Coca-Cola se ve své nejnovější kampani zaměřila na virtuální zážitky, které mladí lidé zažívají při hrách či sledování a streamování videí. Kampaň Screetime se orientuje na osvěžení v podobě ledově vychlazeného nápoje, ale především na spotřebitelskou soutěž, ve které mohou lidé vyhrát herní konzoli či televizor a další skvělé ceny.

Kampaň Screentime je součástí nové filozofie značky Coca-Cola s názvem Real Magic (Kouzlo být spolu), která obnovuje příslib společnosti Coca-Cola sjednotit lidi na celém světě v jejich každodenním životě, a která byla představena na konci minulého roku.

„Kampaň Screentime chce bez rozdílu spojovat všechny mladé lidi na celém světě, když se rozhodnou užít si volný čas příjemným odpočinkem před obrazovkou, ať už hrami s kamarády, nebo společným sledováním filmů, seriálů a zábavných či vzdělávacích videí,“ vysvětluje záměr kampaně Mária Drotárová, manažerka značky Coca-Cola v The Coca-Cola Company ČR/SR. „Součástí těchto odpočinkových chvil a příjemných zážitků mladých lidí je také osvěžující chlazená Coca-Cola,“ doplňuje Mária Drotárová.

Kampaň doprovází video It Must Be Real. Tento krátký digitální film představuje skupinu mladých lidí, kteří se baví hrami na svých mobilních zařízeních. Film zobrazuje skutečné nadšení a emoce, které hry vyvolávají, a neopomíná ani roli nápoje Coca-Cola jako ledově vychlazeného spojence, díky kterému jsou hráči po celou dobu svěží. Ve videu se objevují také scény z Wild Rift od Riot Games, což je jedna z nejrychleji rostoucích mobilních her. Video bude nasazeno v rámci 360° kampaně v online světě a v digitálních médiích.

Součástí kampaně je i celonárodní spotřebitelská soutěž Coca-Cola Screentime, kterou bude doprovázet vícero marketingových aktivit. V prodejnách se zákazníci setkají s POS materiály a paletovými dekoracemi s vizuály kampaně.

Na webu coca-cola.cz přibude speciální microsite coca-cola-screentime.cz. Ta upozorní na akci, vysvětlí mechaniku soutěže i možnost zapojit se do hry o skvělé ceny. K těm nejlákavějším patří například herní konzole Sony Playstaytion 5.

Do kampaně se zapojí i vybraní influenceři, například Peter Altof, známý jako Expl0ited, který je spojen s herním světem. Kampaň bude také podpořena na sociálních sítích YouTube, Instagram a Facebook primárně v podobě 6, 15, 30 a 45-sekundových videí.