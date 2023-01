EuroZprávy.cz u příležitosti výročí vzniku s novým kabátem

Tradiční zpravodajský server EuroZprávy.cz modernizuje svou tvář. Třináct let sice není kulaté výročí, přesto se vydavatelství INCORP, a.s. rozhodlo k tomuto výročí připravit pro své čtenáře malý dárek. Dárek v podobě zcela nového kabátu, který zohledňuje nejnovější trendy zpravodajských webů a přináší větší atraktivitu, přehlednost a orientaci na stránkách.

Server EuroZprávy.cz, který patří do portfolia mediální skupiny INCORP, a.s. Za dobu své existence se server stal známým a čtenáři hojně navštěvovaným médiem a to především pro svou nezaujatost a kvalitní žurnalistickou práci. Poslední dva roky byly velmi turbulentní a to nejen díky pandemii Covid-19, která ovlivnila celou naši společnost, ale také díky několika kauzám, které zasáhly do dění v redakci serveru EuroZprávy.cz.

Vydavatelství INCORP však hledí především do budoucnosti, proto pracuje na významném rozvoji svých vlastních médií. V roce 2022 to bylo například posílení redakce zpravodajství, kterou posílila např. o ekonomického experta Pavla Daniela (bývalý šéfredaktor Kurzy.cz), odborníka na dezinformace Petra Nutila (spoluzakladatel Manipulatori.cz). Mezi další osobnosti, s kterými EuroZprávy.cz spolupracují, je historik Matěj Bílý. Redakce spolupracuje i s politiky, pravidelným přispěvovatelem je například europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU- ČSL. S dalšími známými tvářemi mediální scény se jedná.



„Moderní kabát, snadnější orientace a dostupnost toho nejdůležitějšího jsou nejdůležitější změny. Změna je důležitá nejen pro naše čtenáře, pro které je to jisté odměna za jejich loajalitu, ale také pro naše klienty, jejichž komunikace tak bude visibilnější.“ říká marketingový ředitel Petr Hanisch

Kvalitní obsah je základ, proto posilování redakce bude pokračovat kontinuálně, ruku v ruce s tím však jde právě inovace vizuální. Nový layout přináší atraktivní vzhled, visibilitu toho nejdůležitějšího obsahu, jednou z viditelných změn je také větší prostor pro komentáře. Spolu s novým vizuálem serveru přichází rozšíření rubrik např. o rubriku Market talk, která přináší informace z firem a pro firmy či CrossCheck, která nabízí přehled toho nejaktuálnějšího na téma dezinformací a fake news.

Vedle změna struktury byla upravena i podoba článků, dostatek prostoru tak dostávají doplňující informace a kontextový materiál.



„Při tvorbě nového layoutu jsme se soustředili na několik důležitých prvků, v prvé řadě na zajištění přehlednosti s jasně identifikovatelnou a rozpoznatelnou tváří.“ doplnil Petr Hanisch

Server EuroZprávy.cz je zpravodajský server, který se primárně zaměřuje na zprávy z domova a ze světa, informacím z byznysu, sportu atd. Agenturní zpravodajství je doplňováno analýzami, komentáři a profilovými rozhovory nebo například speciálními přílohami, jako je v tuto chvíli příloha Prezidentské volby 2023.

Aktuálně se EuroZprávy.cz mohou pyšnit také výborným ratingem důvěryhodnosti zpravodajských médií označeným jako A, které hodnotí Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Důvěryhodnost serveru, který přináší kromě publicistiky a komentářů také zpravodajství, lze posuzovat z různých úhlů pohledu. Výzkum hodnotí transparentnost média, nakládání se zdroji a profesionální práci se sdělením. Server EuroZpravy.cz sdílí nejvyšší možný rating stejně jako například zpravodajský server České televize CT24.cz či Lidové noviny.

Vydavatelství INCORP patří mezi stálice české mediální scény, provozuje řadu zpravodajských a další připravuje zařadit pod svá křídla, portfolio tak výrazně nabobtná. Vydavatelství je členem SPIR a členem Unie vydavatelství. V letošním roce se vydavatelství stalo důležitým mediálním partnerem o.p. s. Život dětem.