Internet Effectiveness Awards 2023 jsou předány

V letošním ročníku prestižní soutěže efektivity digitálních projektů se opět utkaly společnosti i instituce v jedenácti oborech a v osmi typech řešení. Letos jednoznačně dominovala agentura Digital First Marketing Group se sedmi oceněními a Grand Prix za HR kampaň pro Deloitte Česká republika.

Sedm ocenění také získala agentura FG Forrest následovaná LCG New Media a Effectix.com, které získaly po pěti oceněních. Odborná porota se skládala z 16 členů.

„Soutěž Internet Effectiveness Awards už od roku 2005 hodnotí měřitelné přínosy přihlášených projektů – nejde tedy o líbivost, ale o efektivitu. Máme velkou radost, že se letos přihlásilo ještě více projektů než loni a o prestižní ocenění zabojovaly firmy a instituce všech velikostí. Porota měla i letos velmi těžké rozhodování, projekty byly skutečně kvalitní. Vyvrcholením ročníku byl slavnostní galavečer v Praze, kde si zástupci nejlepších projektů převzali ocenění,” uvedl Radovan Jelen, předseda správní rady Asociace.BIZ, která soutěž IEA organizuje.

Grand Prix získala agentura Digital First Marketing Group s projektem Deloitte Dreamjob

Nejvyšší ocenění si odnesl projekt Deloitte Dreamjob od Digital First Marketing Group pro klienta Deloitte Česká republika. Porota ocenila originální nápad nechat si samotné uchazeče o zaměstnání poskládat vlastní pozici se vším, co k ní potřebují. Například kvalitní techniku, služební auto, VIP mentoring, flexibilní pracovní dobu nebo možnost cestovat do zahraničí.

Kampaň cílila na zájemce z řad studentů a absolventů vysokých škol, především skrze Instagram, Facebook, LinkedIn a YouTube. Úspěšné bylo i zapojení TikToku a využití bannerů v sítích Google a Sklik. Navzdory probíhajícím letním prázdninám do firmy dorazily stovky životopisů s prezentacemi, videy a motivačními dopisy.

Přesah kampaně pro samotný Deloitte spočíval v ještě lepším pochopení toho, co je pro mladé uchazeče opravdu důležité a co jim v budoucnu nabízet. Kampaň zároveň plošně zvýšila zájem o všechny aktuálně vypsané pozice o 25 %.

Luxusní ceny z křišťálu si odnesly i další významné společnosti

Napříč vyhlašovanými kategoriemi efektivních digitálních řešení se na předních příčkách umístila i řada známých značek. Luxusní skleněné ceny z dílny světoznámé sklárny Moser si odnesly tandemy:

LEGO Trading, s.r.o. a Digital Vision Czech republic, a.s.

JIP východočeská, a.s. a NetDirect s.r.o.

Kambing Trade s.r.o. a FG Forrest, a.s.

Up Česká republika s.r.o. a Spring systems s.r.o.; FG Forrest, a.s.,

STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o. a LCG New Media s.r.o.

Alaskan Fisherman a.s. a Internet Projekt, s.r.o.

MONETA Money Bank, a.s. a NTT Czech Republic s.r.o. (ve spolupráci s Feedyou s.r.o.)

Česká spořitelna, a.s. a Evropa v datech a Digital First Marketing Group s.r.o.

ELFETEX, spol. s r.o. a com, s.r.o.

Czech Wool company s.r.o. a wpj s.r.o.

MEDICOM CLINIC a.s. a BETTER MARKETING, s.r.o.

Avast Software s.r.o. a Digital First Marketing Group s.r.o.

Toys and Stories s.r.o. a AITOM Digital s.r.o.

Agentura Digital First Marketing Grooup (DFMG) získala mimo Grand Prix ještě čtyři první místa, jedno druhé místo a jedno třetí místo. Sedm ocenění také získala agentura FG Forrest. Po pěti cenách vyhrály také Effectix.com a LCF New Media.