Nebuďte Traffic Dummies, varuje v nové kampani We Love Cycling

V silničním provozu všem pravidlům vládne jedno nejzásadnější: udržovat pozornost. Na jednoduché, ale o to důležitější premise vybudovala pražská agentura Mustard novou globální kampaň pro ŠKODA AUTO.

Ve spolupráci s odborníky společnosti ŠKODA vznikla série krátkých videí, která ve zpomaleném záběru za použití testovacích figurín zachycují dopady dopravních nehod v městském rostředí. Spotům vévodí video s komentářem bezpečnostního experta Roberta Šťastného. Kampaň ale nestaví na suchopárném strašení publika, nýbrž na humorném přístupu s jasnou a srozumitelnou zprávou: dávejte pozor na cestu, a nestanete se Traffic Dummies. Před nepozorností kampaň varuje všechny účastníky silničního provozu: cyklisty, řidiče i chodce.

„Humor je v oblasti dopravní bezpečnosti vzácná bylinka. Proto jsme se rozhodli jít právě touto cestou a zabalit vážné poselství do vizuálně atraktivních, zábavných spotů, které mají šanci zaujmout náročné publikum sociálních sítí,“ představuje ideu autor kreativní části kampaně Vratislav Šlapák, Creative Director agentury Mustard.

Co se týče exekutivy, všechny role zvládla sehrát jediná figurína. Její výraz měnilo nalepovací obočí, zbytek zvládly kostýmy. Na natáčení se dále podíleli loutkoherci, kteří vedli každý pohyb pro slow-motion záběry.

Vzájemné soužití cyklistů a motoristů se snažíme zlepšovat dlouhodobě, v nedávné minulosti to byla například kampaň Stay On The Safe Side, která upozorňovala na sedm základních chyb cyklistů a řidičů. V této kampani se nicméně věnujeme zcela zásadnímu elementu a tím je pozornost. Ve spotech se dále může divák dozvědět více o bezpečnostních prvcích v našich autech,“ říká k Traffic Dummies Josef Matějovič, lídr globální platformy We Love Cycling.

Videa, na nichž se produkčně podílela také agentura STINK, jsou doprovázena edukativními články, které dále rozvíjejí téma dopravní bezpečnosti. Kampaň poběží na globálních kanálech We Love Cycling do 17.4. Přebírat ji bude nejméně 6 evropský zemí, z nichž některé budou kampaň vysílat i v televizních spotech.