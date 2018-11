Nová kampaň na kojeneckou výživu Hamánek

Hamé začátkem listopadu spustilo podzimní komunikační kampaň na kojeneckou výživu Hamánek. Kampaň upozorňuje na to, že základem vhodné stravy pro kojence jsou právě kvalitní suroviny.

„Při realizaci spotu nás překvapilo, jak krásné a veliké jsou sady, kde se pěstuje české ovoce, a jak jsou jablka chutná. Kreativu jsme založili na prolnutí rodiny a kvality od českých pěstitelů a potravinářů,” říká režisér spotů Petr Babinec z firmy Kouzelná.

„S naším Hamánkem jdeme do televize po delší době, protože jsme chtěli znovu připomenout tuto naši prémiovou značku a její benefity,“ vysvětluje Lenka Vaněk, ředitelka marketingu Hamé. Výroba kojenecké výživy je snad tou nejpřísněji kontrolovanou potravinářskou výrobou vůbec, limity na přítomnost cizorodých látek jsou velmi přísné. „Průběžně se pomocí moderních přístrojů prověřuje přítomnost na pět set rizikových látek, což je něco, co doma v běžných podmínkách opravdu nedokážete udělat,“ upozorňuje Lenka Vaněk, na to, že pořekadlo „co je domácí je dobré“ nemusí vždy platit. Ani u ovoce označeného certifikátem BIO nemají rodiče záruku, že splňuje přísné normy kladené na kojeneckou výživu.