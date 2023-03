Pilsner Urquell má nový komunikační koncept od VMLY&R

Minulý týden spustil Pilsner Urquell brandovou kampaň a zároveň s ní představuje novou komunikační platformu Chuť správných rozhodnutí. Základ kampaně tvoří TV spot vyprávějící příběh o tom, že má smysl dělat charakterní volby, i když nejsou samozřejmostí.

Kampaň poběží na českém i slovenském trhu a kromě televize bude k vidění v online prostoru včetně sociálních sítí až do konce dubna.

„Novou komunikační platformou jsme se chtěli přiblížit našim spotřebitelům pomocí tématu, které se dotýká všech a které bychom mohli zároveň jako značka naším dosavadním působením jednoznačně podepsat. Vycházíme ze životních situací, kdy člověk stojí před nelehkým rozhodnutím. Výroba plzeňského piva podle stejné receptury nezměněné již 180 let je také příkladem takového rozhodnutí a dělá značku Pilsner Urquell tím, čím je. Chceme proto v rámci naší dlouhodobé komunikace inspirovat k lepším rozhodnutím všechny kolem nás,“ říká Kristýna Tereková, Senior Brand Manager, Pilsner Urquell CZ/SK.

Kampaň odstartovala nasazením TV spotu s příběhem, který stojí na správném, i když nelehkém rozhodnutí. „Hledali jsme příběh, kde by hrálo hlavní roli správné rozhodnutí. Takové, které promění život. Situace, kdy buď můžete nechat věci plynout, nebo do ní zasáhnout a něco změnit. V našem příběhu to je rozhodnutí jít méně pohodlnou cestou, ale zato udělat něco pro přítele, pomoci mu v těžké situaci vrátit se zpátky do života. Rozhodně nejde o to dojímat se, naopak – je to spot o vůli, o přátelství, o tom, že někdy stačí málo a dokážeme velké věci. Vždycky to je výzva,“ říká autorka scénáře Helena Johnston, Senior Copywriter VMLY&R.

Třicetisekundový spot byl nvznikl pod režijní taktovkou Marka Partyše v produkci Bistro Films a natáčel se na Starých Splavech a v Kladně. Postupně ho doplňují digitální formáty a sociální sítě. Celá kampaň potrvá do konce dubna, uvedení pokračování kampaně je v plánu letos na podzim.