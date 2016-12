Sociální sítě na pracovišti zvyšují obrat firem

Vrcholoví manažeři začínají vnímat sociální sítě na pracovišti ne jako hrozbu, ale jako příležitost. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Grant Thornton. Firmy, které interně využívají sociálních platforem komunikace, vykazují až o 30 % rychlejší přístup k informacím.

„Nástroje social networkingu přispívají ke zrychlení rozhodovacích procesů, což vede k větší efektivitě, ke zkvalitnění produkce a tím i k vyšší spokojenosti zákazníků,“ dodává David Pirner, zakladatel a managing partner Grant Thornton Advisory.

Pracovníci vyřídí větší množství úkolů „od stolu,“ což vede k průměrnému snížení cestovních nákladů o cca 15 %.

Spokojenost zaměstnanců se zvyšuje, a to průměrně o 20 %. Celkově vyšší efektivita o 25 % zkracuje čas potřebný k uvedení výrobků nebo služby na trh.

Dnes už bychom obtížně hledali větší firmu, která žádný ze sociálních nástrojů nevyužívá. Skype for business, interní wikipedie, aplikace pro videokonference, možností se nabízí celá řada. Trendem jsou aplikace, které do sebe integrují více nástrojů tohoto typu. Jde například o Slack, Yammer nebo novou Facebook aplikaci Workplace, které se připisují slušné šance na obsazení významné části trhu. Snahy o zefektivnění firemních procesů lze pozorovat i v ČR. „Tento trend se netýká pouze nadnárodních firem. Jeden z našich tuzemských klientů využitím sociálních platforem šetří spoustu práce i papíru, a to má IT oddělení ve Vysočanech, podporu ve Stodůlkách a obchodní oddělení v centru Prahy,“ uvádí David Pirner z Grant Thornton.

Řada manažerů řeší dilema, zda s sebou liberálnější přístup k používání sociálních sítí na pracovišti nepřinese zneužívání ze strany zaměstnanců. „Setkali jsme se s obavami, že by zaměstnanci využívali např. Facebook k osobním aktivitám a konverzacím. Zrovna tento nežádoucí jev by interní IT oddělení mělo bez problému zvládnout monitorovat. Praxe ukazuje, že čím více důvěry lidé od vedení dostávají, tím zodpovědnější je jejich přístup ke svěřeným úkolům. Tyto obavy nepovažuji za relevantní. Sociální sítě jsou součástí dnešní reality a je třeba k nim přistupovat jako k příležitosti, ne jako k hrozbě,“ uzavírá David Pirner.