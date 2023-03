Úspěšná premiéra československého live shoppingu Oriflame z dílny Konektoru

Komunikační skupina Konektor koncem roku zrealizovala pro svého klienta Oriflame první československý live shopping a reagovala tak na jeho celosvětově rostoucí trend.

Tento marketingový nástroj bude v následujících letech hrát zásadní roli v social commerce a influencer marketingu značky. Výhodou live shoppingu je schopnost přenést zákazníkům atraktivní a autentický obsah, a zároveň jim umožnit snadný online nákup.

V prvním „Vánočním live shoppingu s Oriflame“ diváci sledovali talk show a zároveň nakupovali doporučené produkty Oriflame. Live shoppingem je doprovázela slovenská moderátorka Vera Wisterová společně s modelkou Veronikou Kašákovou a make-up artistkou Oriflame Luciou „Lucci“ Šenkovou. Nejenže diváci získali během live shoppingu autentickou zkušenost influencerek s prezentovanými produkty, ale navíc mohli s dámami ve studiu komunikovat přes chat.

Během čtyř týdnů získal vánoční live shopping více než 3 000 unikátních diváků. Přímo z videa nakoupilo produkty více než 1 200 zákazníků v celkové hodnotě za více než 1 700 000 Kč. Celkem se podařilo získat více než 2,2 milionu impresí na sociálních sítích a 77 výstupů influencerů s celkovým reachem více než 500 000 uživatelů. PR kampaň spojená s propagací vánočního eventu zasáhla přes 5 milionů čtenářů v České republice a na Slovensku.

„K propagaci vánočního live shoppingu jsme využívali hned několik kanálů. V první fázi jsme prostřednictvím dlouhodobých influencerek Oriflame a kampani na sociálních sítích informovali o chystaném eventu a budovali tak povědomí o novém formátu, který se chystá Oriflame využít. Ve druhé fázi jsme již pracovali se samotným záznamem eventu, na který jsme vedli uživatele nejen prostřednictvím influencerek, kampaně na sociálních sítích, ale také díky výstupům v PR článcích,“ uvádí Martina Kohutová, ze skupiny Konektor.

Vánoční live shopping s Oriflame byl prvním krokem značky od pasivního online nakupování k aktivnímu live shoppingu s vytvořením autentického obsahu. Produkty bylo možné nakupovat ještě 30 dní po livestreamu. Česká republika a Slovensko byly zcela prvními trhy v Evropě, na kterých se Oriflame rozhodl live shopping poprvé vyzkoušet.

„Live shopping je perfektní nástroj pro všechny, kteří chtějí své produkty prodávat online. Před Vánoci jsme tento formát prodeje vyzkoušeli poprvé a určitě ne naposledy, a to díky jeho velkému úspěchu. Do budoucna je naším cílem, aby live shopping co nejvíce využívali přímo naši brand partneři a mohli tak maximálně využít potenciál prodeje v online prostředí,“ uzavírá Eva Staníková, marketingová ředitelka Oriflame ČR a SR.