Veletrh vědy Akademie věd ČR poprvé spolupracoval s youtubery

Akademie věd ČR zahájila spolupráci s youtubery, a to v rámci třetího ročníku Veletrhu vědy, který populárně naučnou formou představuje výsledky nejnovějších výzkumů široké veřejnosti. PR kampaň pro Veletrh vědy realizovala agentura PIARISTI, která si na spolupráci s youtubery přizvala platformu Tubrr.

Youtubeři natočili pozvánku na veletrh před jeho konáním a poté druhou přímo z výstaviště v Letňanech. Spolupráce probíhala s Martinem Rotou a jeho pořadem Vědecké kladivo a Tomášem Touhou, který pozval na veletrh ve své reality show prostřednictvím denního vloggingu.

„Jedním z hlavních cílů Veletrhu vědy je oslovovat mladou generaci a ukazovat jí cestu k vědě. Věříme, že sledovanost a vliv na mladé lidi mohou youtubeři využít pro dobrou věc, jakou bezpochyby popularizace vědy a vzdělání je. Při výběru pro nás hrála roli kvalita nad kvantitou. Oba vybraní youtubeři jsou něčím odlišní. Oslovení Martina bylo přirozeným krokem – popularizuje vědu stejně jako my, Tomáš má na českou scénu dospělý obsah, je spontánní a má mimo jiné rád drony, které byli jedním z největších lákadel letošního Veletrhu vědy,“ popisuje hlavní manažer veletrhu Petr Borovský z AV ČR.

Každý youtuber pro Veletrh vědy natočil dvě videa – pozvánku před akcí a video z návštěvy veletrhu na výstavišti v Letňanech. Všechna čtyři videa mají již nyní přes 67 500 zhlédnutí. „Nechali jsme jim hodně volnou ruku, aby si z veletrhu sami vybrali, co je zajímá. Naším cílem nebylo vytvořit nepřirozená a předem secvičená videa. Lidé si tyto youtubery oblíbili kvůli jejich osobnosti a přirozenosti a tak by to také mělo zůstat,“ doplňuje Borovský.

„V mém případě je to absolutně přirozená spolupráce, už kvůli tomu, že mám vědecký vzdělávací kanál. S AV ČR jsem spolupracovat chtěl, takže to, že jsem byl oslovený pro spolupráci s Veletrhem vědy, mi perfektně hrálo do karet,“ vyjádřil se ke spolupráci youtuber Martin Rota. Na Veletrhu vědy, který se uskutečnil od 8. do 10. června měl Rota také „meet and greet“ neboli setkání se svými fanoušky. „Na Veletrhu vědy jsem našel spoustu témat pro svůj pořad Vědecké kladivo. Potkal jsem zde lidi, kteří rozumí svým vědeckým oborům a ještě to umí prezentovat. Ve vědě není těžké najít chytrého člověka, ale je těžké najít člověka, který vše dokáže srozumitelně vysvětlit,“ řekl Martin Rota.

AV ČR uvažuje o navázání dlouhodobé spolupráce s youtubery i pro další popularizační akce a projekty. „Hledáme vlastně takového ambasadora, který by se stal tváří Akademie věd ČR a spojnicí mezi vědeckými pracovišti a mladými lidmi z celé České republiky,“ uzavírá Borovský.