British Airways uspořádali první baletní a operní představní ve výšce 11 tisíc metrů nad zemí

Tanečníci světově proslulého moskevského baletu Bolšoj těatr a britská superstar Katherine Jenkins se stali hlavními hvězdami baletního a operního představení, které se poprvé v historii uskutečnilo přímo během letu na palubě letadla.

Vystoupení uspořádala britská letecká společnost British Airways u příležitosti nasazení nového letadla Boeing 787-9 Dreamliner na pravidelnou linku z Londýna do Moskvy.

Vystoupení ve výšce 11 km nebylo zážitkem nejen pro cestující, ale také zajímavou zkušeností pro samotné umělce. “Poprvé ve své kariéře jsem vystupoval na tak unikátním jevišti, jakým je paluba velkého dopravního letadla. Byli jsme všichni nadšeni originálním nápadem a zároveň potěšeni příležitostí představit vysoký standard ruského klasického umění přímo během letu operovaného jednou z největších leteckých společností na světě,“ řekl Artemy Beljakov, tanečník souboru Bolšoj těatr.

Ačkoliv se může soubor slavného ruského baletu pyšnit více než 240 let dlouhou tradicí, řadí se vystoupení ve vzduchu bezesporu k výjimečným událostem v jejich historii. Totéž platí pro světoznámou operní divu Katherine Jenkins, která v letadle zazpívala píseň z muzikálu Čaroděj ze země OZ Somewhere over the rainbow. Ke svému vystoupení řekla: “Celé představení mě neuvěřitelně bavilo a vystoupit po boku vynikajících umělců z Bolšoj těatr pro mě bylo velkou výzvou”.