Vinařství LAHOFER uvádí na trh dvě limitované perlivé kolekce Šťastné a perlivé

Vinařství LAHOFER představuje dvě speciální limitované kolekce perlivých a šumivých vín, které se ideálně hodí k zimnímu období i jako stylový dárek. Každá z nich nabízí odlišný charakter – od svěžích, mladistvých tónů až po noblesu a eleganci tradičně vyráběných šumivých vín.Obě kolekce jsou uloženy v elegantním bílém kartonku s nápisem „Šťastné a perlivé“ doplněným o logo vinařství.
První z novinek, kolekce LAHOFER Šťastné a perlivé – Vol. 1, přináší trojici jemně perlivých vín určených pro všechny, kteří vyhledávají lehké, svěží a nekomplikované chutě. Tento balíček staví na moderním, mladém stylu a příznivé ceně. Základem je Frizzante 2024 z odrůdy Veltlínské červené rané v polosuchém provedení, ke kterému se přidává První letošní Frizzante 2025 vzniklé spojením Müller Thurgau a Muškátu moravského, rovněž polosuché. Třetím vínem je První letošní Charmat 2025 z odrůdy Sauvignon, šumivé víno v kategorii brut.
Druhá kolekce, LAHOFER Šťastné a perlivé – Vol. 2, je určena milovníkům elegantnějšího stylu perlivých vín. Tato trojice zdůrazňuje noblesu, dlouhotrvající jemné perlení, strukturovanější chuť a jemné odrůdové aroma. Zahrnuje Sekt Neuburské 2022 v kategorii brut, dále Prosecco rosé 2022 v provedení extra dry z řady LAHOFER.it, které vzniká přímo v Itálii, a nakonec Charmat 2024, šumivé víno v kategorii extra dry vytvořené z cuvée Veltlínské zelené, Müller Thurgau a Pinot.