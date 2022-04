České VR studio DIVR Labs získalo od Křetínského s Tkáčem miliony eur

Pražské vývojářské studio DIVR Labs získalo od EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče investici v řádech milionů eur. Čeští vývojáři investici využijí pro expanzi na světové trhy, další rozvoj franšízového modelu a vývoj nových autorských her.

V první fázi DIVR Labs v rámci spolupráce se sítí obchodních center Westfield otevře svoje pobočky v Londýně a Stockholmu, v druhé fázi přibudou další světové metropole.

Investoři sází na trend pokročilé virtuální reality provázané s fyzickým prostředím, do které ve světě investují Steven Spielberg, Netflix, Disney nebo věhlasný venture kapitálový fond Anderssen Horowitz. Vzestup tzv. location-based virtual reality (LBVR), tedy arén pro virtuální realitu, které jsou provázané s fyzickým prostředím, zapříčinila transformace tradičních obchodních řetězců. Všudypřítomná digitalizace ovlivnila nejen formu prodeje, ale i způsob zábavy v nákupních centrech. Ta se začala posouvat směrem k sofistikovaným zážitkům využívajícím technologie pro virtuální realitu. Výsledkem je samostatný tržní segment LBVR (location-based VR), jehož hodnota podle odhadů Market Data Forecast v roce 2020 přesáhla 10 miliard dolarů a očekává růst ročním tempem 34 % na 50 miliard dolarů v roce 2025.

Na vznik nového miliardového sektoru reaguje svou investicí EC Investments Patrika Tkáče a Daniela Křetínského, pro které jde o strategické rozšíření portfolia: „Investice do DIVR Labs představuje posílení našich digitálních aktivit v oblasti gamingu. Virtuální realitu, spolu s esportem, ve kterém jsme již investičně přítomni, zařazujeme mezi nejperspektivnější trendy v oblasti gamingu. DIVR měl již před naším vstupem úspěšný produkt, rozumný koncept rozvoje a potřeboval strategického investora, který by projektu dal stabilitu a poskytl růstový kapitál. Velikou perspektivu vidíme v tom, že DIVR není jen provozovatelem VR arén, ale má především in-house vývoj her, a tak není závislý na licencovaném obsahu,“ říká Miroslav Bodnár z EC Investments.

„Vstup ECI pro tým DIVR Labs odemyká možnost chopit se naplno a systematicky tržní příležitosti, kterou VR technologie v zábavě otevírají. Naší misí je zpřístupnit lidem svět fantazií v roli hlavních aktérů a na vlastní kůži, místo toho, aby fantazijní příběhy jen pasivně sledovali jako diváci. Kapitálovo-ideové zázemí, které ECI v pozici lead investora do našeho příběhu přináší, je pro tuto misi velmi cenná, ne-li nezbytná výbava, má-li to být mise globálního rozměru,“ říká Lukáš Marek, CEO DIVR Labs.

Herní studio založil před šesti lety Ondřej Bach s investorem Janem Galgonkem, kteří do týmu zakladatelů přizvali kreativního ředitele Jakuba Kučeru a CTO Martina Tichotu. Společným cílem bylo využít díky silnému hernímu a technologickému know-how potenciál nově se rodícího oboru zábavního průmyslu, ve kterém lze uspět v globálním měřítku. „Ačkoliv v DIVR Labs vznikaly poslední roky produkty špičkové kvality, stáli jsme ve stínu světové scény. Jsem si jistý, že díky vstupu takto silného investora se DIVR dostane mezi světovou špičku, kam právem patří. ECI, stejně jako my, si uvědomuje neomezené příležitosti spojené s rostoucí popularitou VR technologií ve světě zábavního průmyslu,“ dodává ke vstupu ECI Jan Galgonek, spoluzakladatel DIVR Labs.