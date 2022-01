BILLA letos oznámila už druhou věrnostní kampaň

Společnost BILLA od druhé lednové středy nabízí všem členům svého věrnostního klubu šanci směnit nasbírané elektronické body za keramické talíře, misky a hrnky od belgické značky Moods.

Keramické nádobí Moods je belgická inspirativní značka, která proměňuje každodenní stolování v zážitek. Řetězec BILLA ve své aktuální kampani od této značky nabízí designové hrnky, misky, velké talíře na hlavní chod, malé dezertní talíře ve dvou barevných provedeních, a to v bílé a tmavě šedé. V nabídce je dále dětská jídelní sada. Celkem tak členové BILLA Bonus clubu mohou vybírat z 9 základních kuchyňských kousků se slevou až 77 procent. Pro získání předmětů z kampaně Moods stačí využít klubové body a doplatit zbylou částku. Bodové rozmezí se pohybuje od 55 do 70 a doplatek od 129, 90 korun do 169, 90 korun.

„Pro zákazníky s kartou BILLA Bonus club se pravidelně snažíme přicházet se zajímavými kampaněmi, ve kterých budou moci vyměnit své nasbírané body za nákupy. Věříme, že nádobí značky Moods mnohé z nich potěší,“ uvedla Dana Bratánková, manažerka korporátní komunikace BILLA ČR.