BILLA spouští novou věrnostní kampaň a soutěž o produkty MasterChef

Společnost BILLA spouští novou kampaň, díky které mohou zákazníci získat kvalitní nádobí z edice MasterChef za výhodnou cenu. Produkty byly vybrány samotným porotcem loňské řady prestižní soutěže MasterChef Radkem Kašpárkem.

V nabídce v rámci této kampaně zákazníci naleznou kvalitní nerezové pánve, kastrol se skleněnou poklicí a kolekci nerezových kuchyňských nožů.

Od 15. 1. do 17. 3. mohou zákazníci ve všech supermarketech BILLA získat u pokladny za každých utracených 250 Kč jednu nálepku. Za každých 10 nasbíraných nálepek si mohou vybrat jeden produkt za akční cenu, stačí jen doplatit odpovídající částku od 69,90 Kč do 499,90 Kč. Produkty MasterChef nebude možné koupit za původní cenu, vyzvednout si je zákazníci mohou do 24. 3. nebo do vyprodání zásob.

„V rámci nové kampaně chceme naše věrné zákazníky odměnit a dát jim možnost postupně zakoupit celou sadu kuchyňských potřeb MasterChef za speciální cenu. Tváří naší kampaně se stal známý kuchař a porotce loňské řady soutěže MasterChef Radek Kašpárek. Věříme, že si naši zákazníci novou kampaň oblíbí stejně tak jako ty předchozí,“ říká marketingová ředitelka BILLA Lucie Průšová.

MasterChef produkty mohou lidé získat i zdarma, pokud uspějí v naší soutěži. Stačí uvařit guláš podle speciálního receptu Radka Kašpárka, vyfotit ho a nasdílet fotku na svém Instagramu s hashtagem #kasparkuvgulas nebo nahrát na soutěžní web. Soutěžit se bude o 30 sad nádobí a 30 sad nožů od 15. 1. do 17.3.