Nákupy v Lidlu zpestří Disney plyšáci

Parta známých postaviček z Disney pohádek míří do prodejen Lidlu. Zákazníci si tak mohou z návštěvy prodejny odnést nejen nákup, ale i vybraného hrdinu. Po nasbírání 7 samolepek za nákupy nad 500 Kč a zaplacení 19,90 Kč mají na výběr z party celkem šesti plyšových hrdinů.

Milovníci pohádek Disney si letos v Lidlu přijdou na své. Společnost na cestě z nákupu jim může dělat Pluto, Myšák Mickey, Minnie, Kačer Donald, Goofy nebo Daisy. Právě tyto postavičky jsou odměnou v předvánoční sběratelské akci, která ve všech prodejnách Lidl začíná 19. listopadu. Nálepky za každý nákup nad 500 Kč mohou zájemci sbírat do 24. prosince. Po nasbírání 7 samolepek a jejich nalepení na speciální kartičku si pak zákazníci mohou zvolit plyšáka podle vlastního přání.

„V letošním roce jsme chtěli potěšit především děti, kterým se roztomilé plyšové postavičky určitě zalíbí. Věříme ale, že se prostřednictvím naší akce do dětských let vrátí i mnozí dospělí, kteří na pohádkách od Disney vyrostli,“ vysvětluje mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.

Nálepky je možné sbírat až do úterý 24. prosince, nebo do vyčerpání všech zásob. Zákazníci, kteří nálepky sbírat nechtějí, si mohou vybraného Disney plyšáka v daném období zakoupit ihned, a to za cenu 399 Kč.