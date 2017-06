Brněnská firma představuje revoluční službu: Personalizované video, které každému na míru vysvětlí, jak ušetřit za telefon či pojistné

(-pr-) Fenomén personalizace reklam se v posledních letech naplno rozšířil napříč celým internetovým spektrem, kde si v oblasti online marketingu našel pevnou pozici, kterou navíc stále posiluje. A právě kouzlo osobního přístupu k zákazníkovi, ze kterého personalizovaná propagace vychází, se stalo inspirací brněnské vývojářské společnosti CreatinoFactory.

Ta nyní na trh uvádí tzv. personalizované video, které si dle projektového manažera společnosti Lukáše Humbricha a kreativce Adama Kolbábka klade za cíl zlepšení komunikace na trase obchodník – zákazník. Díky tomu, že se podstata služby ukrývá v interaktivním vysvětlení každému jednomu zákazníkovi na míru, jak by mohl ušetřit například na platbách za mobilní tarif, internet nebo třeba pojistné, má k tomuto vytyčenému cíli našlápnuto více než dobře – stejně jako k potenciálnímu úspěchu na trhu.

Jak personalizované video funguje?

Jak již bylo výše nastíněno, personalizované video si klade za cíl jednak usnadnit komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím, a jednak ušetřit koncovému zákazníkovi nemalé peníze. Postup je přitom jednoduchý.

Specializovaná kreativní společnost (v tomto případě tedy například CreatinoFactory, která produkt přivádí na trh jako první) vytvoří dle zadání prodávajícího nebo poskytovatele určité služby spot, chcete-li animaci, do které implementuje tzv. datové bloky. Skrze ně jsou do dané animace (videa) vloženy údaje o jednotlivých zákaznících, které pocházejí z databází poskytovatelů daných služeb – třeba mobilního operátora, společnosti poskytující finanční poradenství či pojišťění, ale například i internetového obchodu s elektronikou, oblečením a podobně.

Jedinou starostí poskytovatele je pak takto – s minimálními náklady – vytvořené video rozšířit mezi klienty ze své databáze, což se většinou děje prostřednictvím e-mailu (aplikací nebo po přihlášení do zákaznického účtu). Nezáleží přitom, zda prodávající disponuje obchodní databází čítající 50, 100 nebo 200 000 kontaktů; tímto způsobem vytvořené personalizované video totiž stačí pouze rozeslat, zbytek udělá samo:

1. Oslovení

V první fázi osloví zákazníka, a to dle údajů z databáze: Anetu, Petra, Jana, Tomáše nebo třeba Jarmilu.

2. Analýza používané služby

Oslovení máme za sebou a na řadu tak přichází samotná analýza efektivity zákazníkem využívané služby. Pro lepší představivost skvěle poslouží příklad mobilního operátora:

Personalizované video porovná data z poslední doby, aby zjistilo, kolik zpravidla provoláte minut, pošlete SMS, vyčerpáte mobilních dat, anebo na kolik vás při služebních cestách přijde roaming v zahraničí.

3. Rada, jak zlepšit efektivitu

Představme si, že jsme v poslední době překračovali limit našeho tarifu MINI, a kromě pravidelného paušálu 200 Kč za měsíc tak platili ještě dalších cca 260 Kč „přes čáru“. Celkem tedy 460 Kč.

V tomto momentě přichází nejpodstatnější úkol animace, která klientovi – třeba prostřednictvím mailu – dorazila. Postava v ní postupuje nějak takto: „Zdravím Tě, Petře. Máš aktivovaný tarif MINI, který má sice nižší paušál, než ostatní tarify, ovšem vzhledem k tomu, kolik provoláš, se Ti už nevyplatí. Když si aktivuješ tarif MAX, zaplatíš sice na pravidelném paušálu 360 Kč měsíčně, ovšem za to získáš 500 volných minut a 200 volných SMS, což dle posledních faktur pokryje Tvé potřeby, a porovnáním s poslední fakturou tak na telefonu ušetříš 100 Kč měsíčně.“

4. Interaktivní objednávka

Tak, zákazník poučen, ví jak ušetřit, a proto zbývá poslední krok: Nabídnout mu přímé vyřešení jeho problému a následné ušetření: „Petře, pokud Tě naše nabídka oslovila, prosím, klikni sem, a pojďme vyřídit Tvůj přechod z tarifu MIN na tarif MAX. Již příští měsíc bys tak mohl ušetřit.“

Nejen mobil! Ale i pojištění, oblíbený obchod a návody všeho druhu

Ačkoliv jsou názvy tarifů i jejich ceny pouze ilustrativní, lze si podle nich snadno představit, jak služba funguje. Velkou výhodou je, že ji stejným způsobem lze využít nejen v případě uvedeného vyúčtování za mobilní služby, ale prakticky na jakýkoliv vztah prodávající – kupující. Analogickým způsobem tak personalizované video může zákazníka upozornit na akční zboží v jeho oblíbeném obchodě, nebo jej třeba krok za krokem provést procesem likvidace pojistné události. Své si na produktu najdou i nejrůznější obchodní skupiny, kterým animace vysvětlí systém výpočtu provizí, zanalyzuje osobní statistiku a upozorní je na případné rezervy, či naopak pochválí za dosažené úspěchy za uplynulý měsíc.

Škála využití je skutečně široká, a problematika personalizované animace skutečně zajímavá. O jejím vzniku, možnostech i vizi do budoucna jsme rozmlouvali s Lukášem Humbrichem a Adamem Kolbábkem, kteří společně se svými kolegy službu na trh přivádí.

Mohl byste popsat, kde na trhu vidíte hlavní využití personalizovaného videa?

Nyní jsme s vývojem personalizovaného videa opravdu daleko a lokální průzkumy nám ukazují na to, že v každém oboru je pro náš produkt místo. Náš cíl je dosáhnout toho, že potřeba vlastního videa s variabilními daty bude stejná jako mít webové stránky.

Video Vám bude suplovat objednávky do pneuservisu, vysvětlovat postup při likvidaci Vaší pojistné události, upozorňovat Vás na akční zboží nebo dokonce řídit internetový vzdělávací systém.

Trend je jasný. V dnešní době, kdy na nás útočí přemíra informací každý den, tak se zaměřujeme pouze na originální podobu informace. Video je kombinace vizuálního a hlasového vjemu a to je nejpříznivější forma pro naši paměť.



Adame, otázka na Vás. Co jsou jeho nejsilnější stránky v porovnání s ostatními metodami online marketingu?

Nechci porovnávat ostatní metody, protože personalizované video v nejbližší době nenahradí žádný online nástroj. Naopak bude silně konkurovat televizní reklamě a ukusovat z jejích rozpočtů.

Výhodou je okamžitá zpětná vazba sledovanosti, nízké náklady na pořízení oproti televizní reklamě, možnost změny obsahu bez velkých nákladů a co je nejhlavnější, tak se dokážeme zaměřit individuálně na každého klienta a sdělit mu to co chce slyšet.

Máte k dispozici konkrétní čísla, která efektivitu personalizovaného videa dokládají?

Viděl jsem některé marketingové průzkumy a jsem opravdu přesvědčený o tom, že během krátké doby budou naše interaktivní videa a interaktivní dokumenty nedílnou součástí života každého. Sdělení budou komunikovat i úřady nebo škola Vašeho dítěte. Ptáte se na konkrétní čísla, o těch se pobavíme velmi brzo.

Lukáši, dokážete odhadnout, jaká forma videa u nás bude nejrozšířenější?

Nejrozšířenější budou pronajímané šablony videí z našeho cloudu vytvořené pro krátkodobé kampaně nebo jednorázové užití. V průběhu roku 2018 si je budete moci pronajímat za dostupné ceny.

V čem tkví vaše know-how? S personalizovaným videem přicházíte v ČR na trh jako vůbec první.

Úplně první nejsme, jsou tu společnosti, které začali zhruba ve stejný čas jako my, ale personalizované video mají jako vedlejší produkt. My chceme být inovativní a máme několik funkcí, které nám otevřely dveře pro jednání se zahraničními klienty.